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केदारनाथ में 5 लाख की भीड़ के बीच 'देवदूत' बना स्वास्थ्य विभाग: बचाई भक्तों की जान

Nainital News: केदारनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है, जिससे वहां के हालात काफी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं. अब तक करीब पांच लाख तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 15, 2026, 12:56 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Nainital News: उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ रहा है, जिससे वहां के हालात काफी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं. अब तक करीब पांच लाख तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं. इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से व्यवस्थाओं पर भारी दबाव है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है. ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की कमी और ठंड के कारण यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए जगह-जगह चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं.

चिकित्सा जांच और ओपीडी के आंकड़े
यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सेहत का ख्याल रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है. अब तक लगभग बावन हजार यात्रियों के स्वास्थ्य की बारीकी से जांच की जा चुकी है. रास्ते में पड़ने वाले अलग-अलग मेडिकल सेंटरों पर अब तक बासठ हजार से ज्यादा लोग ओपीडी सेवाओं का लाभ ले चुके हैं. इनमें से जिन लोगों की हालत ज्यादा खराब थी, उनमें से लगभग डेढ़ सौ मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए बड़े अस्पतालों में पहुंचाया गया है. इसके अलावा छब्बीस मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे बड़े चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया गया है.

नई तकनीक से प्रयास
इस बार यात्रा के दौरान यात्रियों की जान बचाने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग पहली बार डिजिटल ईसीजी मशीनों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहा है. इस तकनीक का फायदा यह हुआ है कि पिछले पांच-छह दिनों के भीतर ही दिल की बीमारी से जुड़े आठ गंभीर मामलों की पहचान समय रहते कर ली गई. इन मरीजों को तुरंत थ्रोम्बोलिसिस जैसी जरूरी दवाएं और लोडिंग डोज दी गई, जिससे उनकी जान बच सकी. यह तकनीक उन ऊंचे और दुर्गम रास्तों पर किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है.

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कठिन रास्तों से सफल रेस्क्यू और प्रबंधन
केदारनाथ का रास्ता बेहद कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला है, जहां से बीमार मरीज को सुरक्षित नीचे लाना एक बड़ी चुनौती होती है. स्वास्थ्य विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए सभी गंभीर मरीजों को उन दुर्गम पहाड़ियों से सफलतापूर्वक निकाल लिया है. विभाग की टीमें पैदल रास्तों और मुख्य पड़ावों पर दिन-रात काम कर रही हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके. सरकार और प्रशासन का पूरा जोर इस बात पर है कि हर यात्री सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर सके और उसे रास्ते में हर संभव डॉक्टरी सहायता मिलती रहे.

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