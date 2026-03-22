Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3150293
Uttarakhandपहाड़ की बेटियों के लिए नजीर बनी आंचल फर्स्वाण, फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में उत्तराखंड का करेंगी प्रतिनिधित्व

पहाड़ की बेटियों के लिए नजीर बनी आंचल फर्स्वाण, फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में उत्तराखंड का करेंगी प्रतिनिधित्व

Femina Miss Inida 2026: उत्तराखंड के साधारण परिवार से आने वाली आंचल फस्वार्ण पहाड़ के बेटियों के लिए नजीर बन गई है. आंचल के सिर फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 का ताज सजा है और अब वो मुंबई में होने वाली मुख्य प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 22, 2026, 11:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आंचल फस्वार्ण
आंचल फस्वार्ण

Chamoli: देहरादून के कैंट रोड स्थित सेंट्रियो मॉल के स्काई डेक में आयोजित फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 के ग्रैंड फिनाले में में उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से 21 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया. प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने जलवे बिखेरे. फिनाले में जब प्रतिभागी मंच पर आए तो उन्होंने अपनी मनमोहक रेंपवॉक से सबका दिल जीत लिया. इस दौरान 21 प्रतिभागियों के बीच हुए कड़े मुकाबले के बाद चमोली की आंचल फर्स्वाण के सिर फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 का ताज सजा. अब आंचल मुंबई में आयोजित होने वाली फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी.

आंचल ने राष्ट्रीय मंच पर दिलाई उत्तराखंड को नई पहचान
आंचल फर्स्वाण ने अपनी प्रतिभा और सुंदरता से उत्तराखंड को राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दिलाई है. आंचल फर्स्वाण ने पहाड़ की बेटियों के लिए नये प्रतिमान स्थापित किए हैं कि कैसे पहाड़ की बेटियां अपना मुकाम खुद बना सकती है, आंचल फर्स्वाण ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता और परिवार को दिया. 

कौन हैं आंचल फस्वार्ण
आंचल फर्स्वाण सीमांत जनपद चमोली के बंड क्षेत्र पीपलकोटी के किरुली गांव की निवासी है. वर्तमान में उनका परिवार देहरादून के रायपुर में रहता है. फिजियोथैरेपिस्ट की पढ़ाई कर रही आंचल फर्स्वाण बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है. आंचल के पिताजी रविन्द्र फर्स्वाण भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सूबेदार है और उनकी मां गृहिणी है. आंचल के दादा स्वर्गीय गजपाल फर्स्वाण भी भारतीय सेना से सूबेदार थे.

Add Zee News as a Preferred Source

आंचल फर्स्वाण के फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 बनने पर उनके गांव किरुली और बंड क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. सबको उम्मीद है कि मुंबई में आयोजित होने वाली फेमिना मिस इंडिया 2026 प्रतियोगिता में भी आंचल फर्स्वाण मिस इंडिया का ताज हासिल करने में सफल होगी. 

बता दें कि आंचल फस्वार्ण को मॉडलिंग का शौक है. उनके इंस्टाग्राम चैनल पर उनके सुंदर पोस्ट देखे जा सकते हैं जिसमें वो अलग-अलग परिधानों में फोटो शूट कराते हुए नजर आती हैं. उन्हें बनना संवरना और फोटो शूट कराना अच्छा लगता है. उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, हालांकि यू्ट्यूब पर ज्यादा एक्टिव नहीं है. 

ये भी पढ़ें: देख लो दहेज लोभियों, मेजर ने 1 रुपये और नारियल पर किया विवाह, अनोखी शादी की हर तरफ चर्चा

उत्तराखंड नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Uttarakhand News in Hindi और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तराखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के śलिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

 Uttarakhand Newsfemina miss india competition 2026

Trending news

agra road accident
कैला देवी से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पेड़ से टकराई, परिवार के 5 लोगों की मौत
Saharanpur news
देख लो दहेज लोभियों, मेजर ने 1 रुपये और नारियल पर किया विवाह
mainpuri incident
मैनपुरी में टीनशेड गिरने से दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; तीन घायल
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, उत्‍तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार
up breaking news
UP Breaking News Live: योगी का मिशन 'उत्तम' प्रदेश, 'नवनिर्माण के 9 वर्ष' पुस्तक का विमोचन; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Varanasi News
गंगा की लहरों पर ‘इफ्तार पार्टी’ का VIDEO वायरल, वाराणसी में छिड़ा विवाद!
udham singh nagar news
फोन से फंसाया, सुनसान में बुलाया… बनाया अश्लील वीडियो और मांगे 50 लाख! 6 गिरफ्तार
Moradabad news
यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई; ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा बीडीएस छात्र गिरफ्तार!
Muzaffarnagar Police
पंचायत चुनाव से पहले हथियारों की सप्लाई नाकाम,मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दबोचे 4 तस्कर
Gorakhpur Murder
गोरखपुर में पूर्व पार्षद की बेरहमी से हत्या, जान बचाने के लिए 300 मीटर तक दौड़ते रहे