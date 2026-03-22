पहाड़ की बेटियों के लिए नजीर बनी आंचल फर्स्वाण, फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में उत्तराखंड का करेंगी प्रतिनिधित्व

Chamoli: देहरादून के कैंट रोड स्थित सेंट्रियो मॉल के स्काई डेक में आयोजित फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 के ग्रैंड फिनाले में में उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से 21 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया. प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने जलवे बिखेरे. फिनाले में जब प्रतिभागी मंच पर आए तो उन्होंने अपनी मनमोहक रेंपवॉक से सबका दिल जीत लिया. इस दौरान 21 प्रतिभागियों के बीच हुए कड़े मुकाबले के बाद चमोली की आंचल फर्स्वाण के सिर फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 का ताज सजा. अब आंचल मुंबई में आयोजित होने वाली फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी.

आंचल ने राष्ट्रीय मंच पर दिलाई उत्तराखंड को नई पहचान

आंचल फर्स्वाण ने अपनी प्रतिभा और सुंदरता से उत्तराखंड को राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दिलाई है. आंचल फर्स्वाण ने पहाड़ की बेटियों के लिए नये प्रतिमान स्थापित किए हैं कि कैसे पहाड़ की बेटियां अपना मुकाम खुद बना सकती है, आंचल फर्स्वाण ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता और परिवार को दिया.

कौन हैं आंचल फस्वार्ण

आंचल फर्स्वाण सीमांत जनपद चमोली के बंड क्षेत्र पीपलकोटी के किरुली गांव की निवासी है. वर्तमान में उनका परिवार देहरादून के रायपुर में रहता है. फिजियोथैरेपिस्ट की पढ़ाई कर रही आंचल फर्स्वाण बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है. आंचल के पिताजी रविन्द्र फर्स्वाण भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सूबेदार है और उनकी मां गृहिणी है. आंचल के दादा स्वर्गीय गजपाल फर्स्वाण भी भारतीय सेना से सूबेदार थे.

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आंचल फर्स्वाण के फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 बनने पर उनके गांव किरुली और बंड क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. सबको उम्मीद है कि मुंबई में आयोजित होने वाली फेमिना मिस इंडिया 2026 प्रतियोगिता में भी आंचल फर्स्वाण मिस इंडिया का ताज हासिल करने में सफल होगी.

बता दें कि आंचल फस्वार्ण को मॉडलिंग का शौक है. उनके इंस्टाग्राम चैनल पर उनके सुंदर पोस्ट देखे जा सकते हैं जिसमें वो अलग-अलग परिधानों में फोटो शूट कराते हुए नजर आती हैं. उन्हें बनना संवरना और फोटो शूट कराना अच्छा लगता है. उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, हालांकि यू्ट्यूब पर ज्यादा एक्टिव नहीं है.

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