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क्या चार धाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पड़ रही हैं भारी? अब तक 38 श्रद्धालुओं की मौत

Char Dham Yatra 2026: उत्तराखंड की विश्वप्रसिद्ध चार धाम यात्रा इस वर्ष अपने पूरे शबाब पर है.19 अप्रैल से शुरू हुई इस यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जो आस्था के प्रति उनके अटूट विश्वास को दर्शाती है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 14, 2026, 11:59 AM IST
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क्या चार धाम यात्रा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पड़ रही हैं भारी? अब तक 38 श्रद्धालुओं की मौत

Char Dham Yatra 2026: उत्तराखंड की विश्वप्रसिद्ध चार धाम यात्रा इस वर्ष अपने पूरे शबाब पर है.19 अप्रैल से शुरू हुई इस यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जो आस्था के प्रति उनके अटूट विश्वास को दर्शाती है. हालांकि, हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों और अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित इन तीर्थस्थलों की यात्रा अपने साथ कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी लेकर आती है. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस समय दोहरे दबाव में हैं, जहां उन्हें एक ओर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करना है, वहीं दूसरी ओर दुर्गम रास्तों पर श्रद्धालुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान करनी हैं.

क्या है पूरा मामला ? 
चार धाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. सरकार का दावा है कि इस बार स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से अधिक सुदृढ़ बनाया गया है और यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है. सरकार के अनुसार, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में किए गए सुधारों और त्वरित चिकित्सा सहायता के कारण गंभीर स्थिति वाले मरीजों को समय रहते उपचार मिल रहा है, जिससे मौतों के आंकड़े को कम रखने में मदद मिली है.

मृत्यु दर का क्षेत्रीय विश्लेषण और कारण
यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक कुल 38 श्रद्धालुओं की मृत्यु की सूचना मिली है. इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो केदारनाथ धाम सबसे अधिक प्रभावित रहा है जहां 21 श्रद्धालुओं की जान गई है, जबकि बद्रीनाथ में 7 और यमुनोत्री व गंगोत्री में 5-5 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है. इन मौतों का मुख्य कारण ऑक्सीजन की कमी और ठंड के कारण होने वाली शारीरिक जटिलताएं मानी जा रही हैं. हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र होने की वजह से यात्रियों को अचानक सांस लेने में दिक्कत और हृदय संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कई बार जानलेवा साबित हो जाता है.

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श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य परामर्श और एहतियात
वर्तमान परिस्थितियों और बढ़ते जोखिम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष परामर्श जारी किया है. स्वास्थ्य मंत्री ने विशेष रूप से उन यात्रियों से निवेदन किया है जो पहले से ही ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हृदय संबंधी रोगों से जूझ रहे हैं. विभाग का कहना है कि ऐसे मरीजों को चार धाम की कठिन यात्रा करने से बचना चाहिए या कम से कम अपनी जांच कराने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए. प्रशासन का जोर इस बात पर है कि श्रद्धालु अपनी शारीरिक सीमाओं को समझें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि यात्रा सुखद और सुरक्षित बनी रहे.

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