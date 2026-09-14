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अयोध्या में देवभूमि की पहचान, रुद्रपुर में युवाओं को उड़ान देने की तैयारी; 67.83 करोड़ का अतिथि गृह, 23.32 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

उत्तराखंड सरकार अयोध्या में राज्य अतिथि गृह और रुद्रपुर में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जरिए विकास की दो अलग तस्वीरें तैयार कर रही है. अयोध्या में 67.83 करोड़ रुपये से उत्तराखंड की संस्कृति और पहाड़ी वास्तुशैली को दिखाने वाला अतिथि गृह प्रस्तावित है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 14, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:56 PM IST
अयोध्या में देवभूमि की पहचान, रुद्रपुर में युवाओं को उड़ान देने की तैयारी; 67.83 करोड़ का अतिथि गृह, 23.32 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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