/अयोध्या में देवभूमि की पहचान, रुद्रपुर में युवाओं को उड़ान देने की तैयारी; 67.83 करोड़ का अतिथि गृह, 23.32 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की संशोधित योजना में लागत को संतुलित करने के साथ सुविधाओं को उपयोगी बनाने पर जोर दिया गया है. बाउंड्रीवाल की ऊंचाई कम कर वहां लोहे की ग्रिल लगाने का प्रावधान किया गया है. इससे परियोजना की लागत कम हुई है. टीएसी और नियोजन विभाग के परीक्षण के बाद 14 अगस्त 2026 की विभागीय व्यय समिति की बैठक के निर्देशों के आधार पर संशोधन किए गए. कार्यदायी संस्था ने संशोधित प्रस्ताव पेश किया. समिति ने इस पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के लिए भेजने का फैसला किया. सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि दोनों परियोजनाओं में गुणवत्ता, लागत, उपयोगिता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखा जा रहा है.