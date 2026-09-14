/अयोध्या में देवभूमि की पहचान, रुद्रपुर में युवाओं को उड़ान देने की तैयारी; 67.83 करोड़ का अतिथि गृह, 23.32 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

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उत्तराखंड का विकास अब केवल सड़क और भवन निर्माण तक सीमित रखने के बजाय संस्कृति, पर्यटन और युवा प्रतिभाओं से भी जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है. इसी दिशा में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने राज्य सचिवालय में दोनों परियोजनाओं की समीक्षा की. अयोध्याधाम में करीब 67.83 करोड़ रुपये की लागत से राज्य अतिथि गृह प्रस्तावित है. दूसरी ओर उधमसिंहनगर के रुद्रपुर में मोदी मैदान पर आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार करने की योजना है. दोनों परियोजनाओं का मकसद अलग है लेकिन सरकार इन्हें उत्तराखंड की पहचान और भविष्य की जरूरतों से जोड़कर देख रही है.
अयोध्या में दिखेगी पहाड़ की पहचान
अयोध्या में बनने वाला राज्य अतिथि गृह केवल ठहरने की जगह नहीं होगा. इसकी डिजाइन में पारंपरिक पहाड़ी वास्तुशैली को प्रमुखता देने के निर्देश दिए गए हैं. करीब 6783.33 लाख रुपये के विस्तृत आगणन वाले इस भवन के अलग-अलग तल अलग थीम पर आधारित होंगे. ओम पर्वत, ग्लेशियर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और पंचाचूली पर्वत शिखर जैसे उत्तराखंड के प्रमुख प्राकृतिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को थीम का हिस्सा बनाया जाएगा. आंतरिक सज्जा में भी प्रदेश की खास पहचान दिखाई देगी. मूल योजना में शामिल बारात घर को हटाकर भवन को अतिथि गृह की जरूरतों के मुताबिक विकसित करने का फैसला लिया गया है.
रुद्रपुर में खेलों की नई तैयारी
रुद्रपुर के मोदी मैदान में प्रस्तावित इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का संशोधित आगणन 2332.05 लाख रुपये किया गया है. पहले इसकी अनुमानित लागत 2374.56 लाख रुपये थी. इंडोर परिसर में स्क्वैश और बिलियर्ड्स की जगह जिम, टेबल टेनिस और बैडमिंटन को शामिल किया गया है. आउटडोर परिसर में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, पिकलबॉल और टेनिस की सुविधाएं प्रस्तावित हैं. इसके अलावा करीब एक किलोमीटर का साइकिलिंग रूट और ट्रैक पाथ भी बनाया जाएगा. खिलाड़ियों और आगंतुकों के लिए टॉयलेट और चेंजिंग रूम की सुविधा भी प्रस्तावित है.
लागत घटाकर सुविधाएं बढ़ाने पर जोर
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की संशोधित योजना में लागत को संतुलित करने के साथ सुविधाओं को उपयोगी बनाने पर जोर दिया गया है. बाउंड्रीवाल की ऊंचाई कम कर वहां लोहे की ग्रिल लगाने का प्रावधान किया गया है. इससे परियोजना की लागत कम हुई है. टीएसी और नियोजन विभाग के परीक्षण के बाद 14 अगस्त 2026 की विभागीय व्यय समिति की बैठक के निर्देशों के आधार पर संशोधन किए गए. कार्यदायी संस्था ने संशोधित प्रस्ताव पेश किया. समिति ने इस पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के लिए भेजने का फैसला किया. सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि दोनों परियोजनाओं में गुणवत्ता, लागत, उपयोगिता और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखा जा रहा है.