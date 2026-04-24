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अयोध्या में बनेगा 'छोटा उत्तराखंड', रामलला के दर्शन को आने वाले भक्तों की अब चांदी ही चांदी!

Uttarakhand News: रामलला की नगरी अयोध्या में अब उत्तराखंड की खुशबू बिखरेगी. जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतरने को तैयार है, जिसका इंतजार देवभूमि के हजारों श्रद्धालु कर रहे थे.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:44 PM IST
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अयोध्या में बनेगा 'छोटा उत्तराखंड', रामलला के दर्शन को आने वाले भक्तों की अब चांदी ही चांदी!

Uttarakhand News: रामलला की नगरी अयोध्या में अब उत्तराखंड की खुशबू बिखरेगी. जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतरने को तैयार है, जिसका इंतजार देवभूमि के हजारों श्रद्धालु कर रहे थे. अयोध्या-फैजाबाद हाईवे पर उत्तराखंड सरकार एक आलीशान 'राज्य अतिथि गृह' बनाने जा रही है. यह महज एक सरकारी इमारत नहीं होगी, बल्कि अयोध्या और उत्तराखंड के बीच एक ऐसा सांस्कृतिक पुल बनेगा, जो श्रद्धालुओं को घर जैसा अहसास कराएगा. हाल ही में आवास और राज्य संपत्ति सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने खुद मौके पर जाकर मोर्चा संभाला और साफ कर दिया कि काम में न तो देरी चलेगी और न ही कोई कोताही.

54 हजार स्क्वायर फीट में दिखेगी देवभूमि की झलक

अयोध्या के हाईवे किनारे करीब 54,000 वर्ग फीट की विशाल जमीन पर यह अतिथि गृह आकार लेगा. इस प्रोजेक्ट के पीछे सीएम धामी की सोच बिल्कुल साफ है—जब उत्तराखंड का कोई भक्त रामलला के दर्शन करने आए, तो उसे ठहरने के लिए भटकना न पड़े. सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दो टूक कह दिया है कि निर्माण की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया देखे. अब बहुत जल्द वो मुख्यमंत्री को इसकी फाइनल रिपोर्ट सौंपने वाले हैं, जिसके बाद निर्माण कार्य बुलेट ट्रेन की रफ्तार से शुरू होगा.

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राम मंदिर से चंद मिनटों की दूरी

इस गेस्ट हाउस की सबसे खास बात इसकी लोकेशन है. यह श्री राम मंदिर से मात्र 6.60 किलोमीटर की दूरी पर है. यानी आप सुबह की आरती में शामिल होना चाहें या शाम के दीपदान में, चंद मिनटों में पहुंच जाएंगे. इतना ही नहीं, यह अयोध्या एयरपोर्ट से भी महज 10 किलोमीटर दूर है. चाहे आप देहरादून से फ्लाइट लेकर आएं या दिल्ली से ट्रेन पकड़कर, यह ठिकाना आपकी पहुंच में होगा. लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों से सीधा जुड़ाव होने के कारण यह पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है.

सिर्फ VIP नहीं, आम भक्तों का भी रखा गया है पूरा ख्याल

अक्सर सरकारी गेस्ट हाउस का नाम आते ही मन में ख्याल आता है कि ये तो सिर्फ बड़े अफसरों या नेताओं के लिए होगा. लेकिन धामी सरकार ने इस मिथक को तोड़ दिया है. इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह 'जन-हितैषी' बनाया गया है. यहां आम श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही किफायती दरों पर कमरे उपलब्ध होंगे. उत्तराखंड के दूर-दराज के गांवों से आने वाले यात्रियों को यहां सुरक्षित, साफ-सुथरा और व्यवस्थित माहौल मिलेगा. सरकार का मकसद है कि अयोध्या यात्रा को हर किसी के लिए सुगम और सस्ता बनाया जाए.

अयोध्या में गूंजेंगे मांगल गीत, सजेगा उत्तराखंडी जायका

यह गेस्ट हाउस केवल ठहरने का अड्डा नहीं होगा, बल्कि अयोध्या के बीचों-बीच एक 'छोटा उत्तराखंड' होगा. सरकार की योजना है कि यहां उत्तराखंड की लोक कला, संगीत और पारंपरिक उत्सवों के लिए एक नेशनल लेवल का मंच तैयार किया जाए. यहां समय-समय पर 'सरस मेलों' का आयोजन होगा, जहां यात्री पहाड़ी हस्तशिल्प और खान-पान का आनंद ले सकेंगे. इसके अलावा, अगर कोई अयोध्या में पहाड़ी रीति-रिवाजों से शादी या सामाजिक कार्यक्रम करना चाहता है, तो उसके लिए भी यह परिसर बेहतरीन विकल्प बनेगा. इससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा और संस्कृति का प्रचार भी होगा.

धार्मिक पर्यटन से चमकेगी राज्य की अर्थव्यवस्था

अयोध्या आज पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र है. ऐसे में वहां उत्तराखंड की इतनी भव्य मौजूदगी आर्थिक नजरिए से भी मास्टरस्ट्रोक है. लाखों श्रद्धालुओं के बीच देवभूमि की ब्रांडिंग होगी, जिससे इनडायरेक्ट रूप से उत्तराखंड के पर्यटन को भी फायदा मिलेगा. यह प्रोजेक्ट “धार्मिक पर्यटन” और “संस्कृति कनेक्ट” के उस मॉडल का हिस्सा है, जिस पर मुख्यमंत्री धामी पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं. सचिव आवास ने साफ किया कि यह इमारत उत्तराखंड की 'छवि' का प्रतीक है, इसलिए समयसीमा और मजबूती से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

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