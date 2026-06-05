दयारा बुग्याल में लापता बबीता पाण्डेय की तलाश जारी, प्रशासन की टीमें जुटीं

उत्तरकाशी न्यूज/हेमकांत नौटियाल : उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में ट्रैकिंग के लिए गईं बबीता पाण्डेय के लापता होने की खबर से हर कोई चिंतित है. उन्हें ढूढ़ने के लिए जिला प्रशासन ने दिन-रात एक कर दिया है. भटवाड़ी तहसील के इस ऊंचे और दुर्गम इलाके में लापता ट्रैकर का पता लगाने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है.

कैसे चल रही है खोजबीन?

बबीता पाण्डेय को सुरक्षित ढूंढते के लिए कई विभागों की टीमें मिलकर काम कर रही हैं. इसमें एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF), पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन (DDMA) के जवान शामिल हैं. ये सभी टीमें दयारा बुग्याल के उन रास्तों और घने जंगलों को छान रही हैं जहां आम तौर पर जाना बहुत मुश्किल होता है.

कुत्ते और आधुनिक तकनीक का सहारा

प्रशासन ने बबीता का सुराग लगाने के लिए डॉग स्क्वायड को भी काम पर लगाया है. अधिकारी हर छोटे-बड़े तरीके को अपना रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि बबीता आखिर किस तरफ गई होंगी. प्रशासन मामले के हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रहा है.

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दुर्गम रास्ता, पर हौसले बुलंद

दयारा बुग्याल का रास्ता बहुत कठिन है, ऊपर से पहाड़ का मौसम और घने जंगल रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं. इसके बावजूद, सभी जवान हार मानने को तैयार नहीं हैं. वे पूरी हिम्मत और मेहनत के साथ जमीन पर डटे हुए हैं। ऊपर के अधिकारी भी पल-पल की रिपोर्ट ले रहे हैं ताकि रेस्क्यू में कोई कमी न रहे.

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन और बचाव दल की टीमें हर संभव कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द बबीता का सुराग मिले. स्थानीय लोगों से भी कहा गया है कि यदि उन्हें कोई जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करें. सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बबीता जल्दी से सही-सलामत मिल जाएं.

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