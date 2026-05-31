रुद्रप्रयाग में खराब मौसम का अलर्ट: केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

Rudraprayag News: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पिछले कुछ समय से मौसम का मिजाज काफी बिगड़ा हुआ है. मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी-तूफान को देखते हुए जिले के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कड़े फैसले लिए हैं.

केदारनाथ यात्रा स्थगित

दरअसल, सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने केदारनाथ धाम की यात्रा को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है. भारी बारिश और खराब मौसम के कारण यात्रा मार्ग पर भूस्खलन और अन्य आपदाओं की आशंका बनी रहती है, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. फिलहाल, सोनप्रयाग और गौरीकुंड समेत यात्रा मार्ग पर बने विभिन्न 'होल्डिंग एरिया' में यात्रियों को रोक दिया गया है ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा जा सके.

राहत और बचाव दल मुस्तैद

संभावित आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है. पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), जिला आपदा प्रतिक्रिया बल (DDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमें यात्रा मार्ग के संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी कर रही हैं. जिलाधिकारी विशाल मिश्रा स्वयं पूरी स्थिति की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए गए हैं.

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यात्रियों के लिए प्रशासन की सलाह

जिला प्रशासन ने सभी तीर्थयात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है. जब तक मौसम सामान्य नहीं हो जाता, तब तक यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ही रहने की सलाह दी गई है. इसके साथ ही, प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है. केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और अपनी यात्रा के संबंध में स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें.

आपातकालीन सहायता नंबर

प्रशासन ने किसी भी विपरीत परिस्थिति में मदद के लिए विशेष व्यवस्था की है. यदि कोई यात्री किसी समस्या का सामना कर रहा है या उसे किसी सहायता की आवश्यकता है, तो वह जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) के निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकता है.

8958757335

8218326386

आपदा की इस घड़ी में प्रशासन पूरी तरह से यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. सभी से अनुरोध है कि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए सहयोग करें और मौसम साफ होने तक सरकारी आदेशों का पालन करें.

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