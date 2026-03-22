बर्फ की चादर में लिपटा बद्रीनाथ धाम, स्वर्ग सा नजारा देख हर कोई रह गया मोहित!

चमोली/पुष्कर चौधरी: विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम इस समय बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है. लगातार तीन दिनों तक हुई भारी बर्फबारी के बाद आज मौसम ने थोड़ी राहत दी है. जैसे ही बर्फबारी थमी, धाम के मनमोहक दृश्य सामने आए, जो देख हर किसी का मन आनंदित हो गया. धाम में 2 से 3 फुट तक बर्फ जमा है, जबकि नर-नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत की चोटियों पर लगभग 5 फुट से अधिक बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है. चारों ओर फैली सफेदी और धाम की शांत वातावरण किसी स्वर्ग का अहसास करा रही है.

हालांकि, इस भारी बर्फबारी का असर धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों पर भी पड़ा है. 15 मार्च को कार्यदायी संस्थाएं धाम पहुंची थीं, लेकिन खराब मौसम के कारण निर्माण कार्य अभी अस्थायी रूप से बंद हैं. यात्रा सुचारू बनाने के लिए साकेत क्षेत्र के पास मंदिर जाने वाला मार्ग और नए पुल के पास ब्रह्मकपाल जाने वाला रास्ता तैयार किया जा रहा है. साथ ही, क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों की मरम्मत भी की जा रही है.

मास्टर प्लान के तहत फेज-1 में प्लाजा, सिविक बिल्डिंग, आईसीसी बिल्डिंग, बद्रीश झील और वन-वे लूप रोड का काम पूरा हो चुका है. वहीं, बैकुंठ द्वार, अस्पताल और रिवर फ्रंट के कार्य शेष हैं. फेज-2 में तीर्थ पुरोहित आवासों का निर्माण जारी है.

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धाम में 100 से 150 मजदूर मौजूद हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है. मौसम अनुकूल होते ही निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा. अधिकारियों का अनुमान है कि 10 से 15 अप्रैल तक सभी जरूरी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, ताकि कपाट खुलने के समय श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो. फिलहाल, बर्फ से ढका बद्रीनाथ धाम श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

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