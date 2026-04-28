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बागेश्वर में मौसम का कहर! घरों की छत उड़ीं, सड़कों पर बिछा मलबा; कई घायल, सुरक्षित जगहों पर भागे लोग

Bageshwar Weather News: उत्तराखंड के बागेश्वर में मंगलवार को मौसम खतरनाक हो गया. तेज तूफानी हवाओं ने कई घरों की टीन की छतें उड़ा दीं तो वहीं एक कार पर मलबा गिरने से उसके शीशे टूट गए. लोग खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर छिप गए. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 28, 2026, 07:16 PM IST
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बागेश्वर में तूफानी हवाओं का कहर!
बागेश्वर में तूफानी हवाओं का कहर!

Yogesh Nagarkoti/Bageshwa: उत्तराखंड के पहाड़ी जिले बागेश्वर में मौसम ने अचानक ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि महज कुछ ही मिनटों की आंधी-तूफान ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया. तेज हवाओं के साथ आए इस तूफान ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया. कहीं टीन की छतें उड़ गईं, तो कहीं पेड़ सड़क पर गिरकर रास्ते बंद कर गए. 

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तूफान इतना तेज था कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. कॉलेज से लौट रही एक छात्रा उस वक्त घायल हो गई, जब उड़ती हुई टीन उसके सिर पर आ गिरी. वहीं एक अन्य घटना में तेज हवा के बीच एक घर का भारी एग्जॉस्ट उड़कर कार पर गिरा, जिससे उसका शीशा चकनाचूर हो गया. सड़कों पर मलबा बिखर गया और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. 

आंधी से भारी नुकसान
बागेश्वर में इस अचानक आई आंधी ने कई इलाकों में नुकसान पहुंचाया. नई सरयू पुल के पास एक रेस्टोरेंट की छत की टीन उड़कर सड़क पर आ गिरी. गनीमत रही कि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. 

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कई जगह पेड़ गिरे, संपत्ति को नुकसान
इंडोर स्टेडियम के पास एक विशाल पेड़ सड़क के बीचों-बीच गिर गया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया. पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, भराड़ी टैक्सी स्टैंड और घटबगड़ वार्ड में भी पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आईं. एक जगह तो पेड़ सीधे मकान पर गिर गया, जिससे घर को भारी नुकसान हुआ, हालांकि परिवार के लोग सुरक्षित बच निकले. 

आंधी में तीन लोग घायल
करीब आधे घंटे तक चली आंधी की वजह से  तीन लोग घायल हुए हैं. जिला अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक सभी घायलों का इलाज जारी है और किसी की हालत गंभीर नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज हवाओं ने अचानक तबाही मचाई और कई लोग इसकी चपेट में आ गए.

मौसम विभाग ने किया है अलर्ट
मौसम विभाग पहले ही राज्य के कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी कर चुका है. ऐसे में आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रह सकता है. 

प्रशासन ने शुरू कराया राहत कार्य
घटना के बाद प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया गया. सड़कों से पेड़ हटाने और यातायात बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें और बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें.

यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि पहाड़ों में मौसम का मिजाज कब बदल जाए, कहना मुश्किल है, और एक छोटा सा तूफान भी बड़ी तबाही का कारण बन सकता है. 

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड का ये जिला बना 'हॉटस्पॉट', पारा 40 डिग्री के पार, उधमसिंह नगर को मिली हल्की राहत

 

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