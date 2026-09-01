/बनबसा में CM धामी का संवाद, बोले- ‘आदर्श चम्पावत’ से बनेगा ‘आदर्श उत्तराखंड’

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रबुद्धजन समाज का दर्पण होते हैं और उनके विचार समाज को दिशा देने का काम करते हैं. चम्पावत के लोगों से मिलने वाला सुझाव और आशीर्वाद सरकार को बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है. उन्होंने कहा कि जनभागीदारी और सामूहिक प्रयासों के जरिए उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अभियान जारी रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर में आईएसबीटी और शारदा कॉरिडोर जैसी बड़ी परियोजनाएं पूरी होने के बाद क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और कारोबार के नए अवसर पैदा होंगे.
मां पूर्णागिरि धाम तक सुविधाएं बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि मां पूर्णागिरि धाम को सालभर श्रद्धालुओं के लिए सुगम बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. ककराली गेट से मां पूर्णागिरि धाम तक स्थायी प्रकाश व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा रोपवे और हेलीपैड के विकास पर भी काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के कारण टनकपुर आने वाले समय में पर्यटन और तीर्थाटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है.
टनकपुर में बढ़ेंगी विकास की सुविधाएं
धामी ने कहा कि चम्पावत जिले में पार्किंग, एपीजे अब्दुल कलाम संस्थान और अत्याधुनिक साइंस सेंटर समेत कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गति दी जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास, कानून-व्यवस्था, निवेश और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य की जीएसडीपी पिछले पांच वर्षों में दोगुनी हुई है और पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं. उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ पर मानसखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिलना प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का गौरव है.
प्रबुद्धजनों ने विकास कार्यों की सराहना की
कार्यक्रम में प्रबुद्धजन बंशीधर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री का आभार जताया. उन्होंने कहा कि व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मुख्यमंत्री ने प्रबुद्धजनों के लिए समय निकाला. पूर्व सैनिक पुष्कर कापड़ी, पूर्व कैप्टन भानी चंद और अर्जुन सिंह ने भी अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चम्पावत समेत पूरे उत्तराखंड में विकास के नए काम हो रहे हैं. उन्होंने खेल, पर्यटन, मंदिरों के सौंदर्यीकरण, महिला सशक्तिकरण, साइंस सेंटर, टनकपुर में रेल सुविधाओं, शारदा कॉरिडोर और आईएसबीटी जैसी परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया.
दिव्यांग महिला का स्वागत कर जीता दिल
कार्यक्रम के दौरान एक भावुक कर देने वाला पल भी देखने को मिला. बनबसा की पहली महिला ग्राम प्रधान और दिव्यांग कमला देवी मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए आगे आना चाह रही थीं. उन्हें देखकर मुख्यमंत्री खुद उनके पास पहुंचे और पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया. मुख्यमंत्री के इस आत्मीय व्यवहार से कार्यक्रम में मौजूद लोग भावुक हो गए. इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत, जिला महामंत्री मुकेश कलखुड़िया समेत कई भाजपा नेता, जनप्रतिनिधि और प्रबुद्धजन मौजूद रहे.