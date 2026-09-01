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बनबसा में CM धामी का संवाद, बोले- ‘आदर्श चम्पावत’ से बनेगा ‘आदर्श उत्तराखंड’

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को बनबसा में युवा संवाद कार्यक्रम के बाद प्रबुद्धजनों से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही विकास योजनाओं और सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को सही दिशा देने में प्रबुद्धजनों की अहम भूमिका होती है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 01, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:33 PM IST
बनबसा में CM धामी का संवाद, बोले- ‘आदर्श चम्पावत’ से बनेगा ‘आदर्श उत्तराखंड’

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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