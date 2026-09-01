/बनबसा में CM धामी का संवाद, बोले- ‘आदर्श चम्पावत’ से बनेगा ‘आदर्श उत्तराखंड’

धामी ने कहा कि चम्पावत जिले में पार्किंग, एपीजे अब्दुल कलाम संस्थान और अत्याधुनिक साइंस सेंटर समेत कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गति दी जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास, कानून-व्यवस्था, निवेश और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य की जीएसडीपी पिछले पांच वर्षों में दोगुनी हुई है और पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं. उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ पर मानसखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिलना प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का गौरव है.