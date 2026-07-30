/भगवानपुर से समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत, सीएम धामी ने संत रविदास के संदेश को अपनाने का किया आह्वान

Uttarakhand News: संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर हरिद्वार जिले के चुड़ियाला, भगवानपुर में आयोजित कलश बंधन महारैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संत रविदास मंदिर में पूजा अर्चना कर कलश यात्रा का शुभारंभ किया. इसके बाद उन्होंने कलश को अपने सिर पर रखकर कार्यक्रम स्थल सीएमडी इंटर कॉलेज तक यात्रा में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कलश शुभारंभ, समृद्धि और मंगल का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि समरसता संकल्प अभियान का उद्देश्य संत रविदास के समानता, मानवता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है.