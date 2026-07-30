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भगवानपुर से समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत, सीएम धामी ने संत रविदास के संदेश को अपनाने का किया आह्वान

Uttarakhand: उत्तराखंड के भगवानपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत हुई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलश यात्रा का शुभारंभ करते हुए संत रविदास के समरसता, समानता और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 30, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:42 PM IST
भगवानपुर से समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत, सीएम धामी ने संत रविदास के संदेश को अपनाने का किया आह्वान

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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