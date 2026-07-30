/भगवानपुर से समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत, सीएम धामी ने संत रविदास के संदेश को अपनाने का किया आह्वान

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Uttarakhand News: संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर हरिद्वार जिले के चुड़ियाला, भगवानपुर में आयोजित कलश बंधन महारैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संत रविदास मंदिर में पूजा अर्चना कर कलश यात्रा का शुभारंभ किया. इसके बाद उन्होंने कलश को अपने सिर पर रखकर कार्यक्रम स्थल सीएमडी इंटर कॉलेज तक यात्रा में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कलश शुभारंभ, समृद्धि और मंगल का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि समरसता संकल्प अभियान का उद्देश्य संत रविदास के समानता, मानवता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है.
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि संत रविदास ने सामाजिक विषमताओं के दौर में प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों और मानव सेवा के कारण सम्मान प्राप्त करता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक समाज से भेदभाव समाप्त नहीं होगा, तब तक समरस और सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है.
भगवानपुर में विकास कार्यों का जिक्र
मुख्यमंत्री धामी ने भगवानपुर क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि बहादुरपुर सोनाली क्षेत्र में करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए गए हैं. लगभग 3 करोड़ रुपये से झील का सौंदर्यीकरण, 49 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक विद्यालय का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट की स्थापना और 8 करोड़ रुपये की लागत से नए तहसील भवन का निर्माण कराया गया है. इसके अलावा क्षेत्र में सड़कों, संपर्क मार्गों, सीसी रोड और हाईमास्ट लाइट जैसी कई विकास परियोजनाएं भी पूरी की गई हैं.
डबल इंजन सरकार की योजनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मंत्र पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है. उनके अनुसार ये योजनाएं संत रविदास के समरस समाज के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.
प्रदेशभर में चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री ने लोगों से संत रविदास के समरसता, समानता और मानवता के संदेश को अपने जीवन में अपनाने और भेदभावमुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया. इस अवसर पर उन्होंने कलश बंधन यात्रा को प्रदेश के सभी जिलों में संचालित करने के लिए भाजपा के सभी जिलाध्यक्षों को कलश सौंपे. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, स्वामी निर्मलदास सहित कई संत, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे.