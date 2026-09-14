/भारत दर्शन पर जाएंगे देवप्रयाग के 68 मेधावी छात्र, धामी बोले- देश की विविधता को करीब से समझें

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देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के 68 मेधावी विद्यार्थी 16 सितंबर को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण पर रवाना होंगे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कीर्तिनगर में विद्यार्थियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रमण से विद्यार्थियों को देश की विविधता, इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, तकनीक और विकास को करीब से समझने का मौका मिलता है. इससे उनका नजरिया कक्षा की पढ़ाई से आगे बढ़ता है.
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से उनकी यात्रा और तैयारियों की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान विद्यार्थी अलग-अलग क्षेत्रों की विशेषताओं को समझें और वहां की उपलब्धियों से सीखें. उन्होंने कहा कि बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों को देखने का अनुभव विद्यार्थियों के भविष्य की दिशा तय करने में मदद कर सकता है. उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन में लक्ष्य तय कर लगातार मेहनत करने की अपील की.
10वें संस्करण में 68 छात्र जाएंगे
भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण का यह 10वां संस्करण है. मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी को बधाई दी. उन्होंने कहा कि लगातार 10 वर्षों तक इस तरह का कार्यक्रम चलना बड़ी उपलब्धि है. उनके मुताबिक इस पहल से विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी है और वे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित हुए हैं. विधायक ने बताया कि कई विद्यार्थी अब 96 प्रतिशत तक अंक हासिल कर रहे हैं.
छात्रों को विकास से जोड़ने पर जोर
धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और उत्तराखंड को विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों की सूची में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने यूसीसी और सख्त नकल विरोधी कानून को भी राज्य के महत्वपूर्ण फैसलों के तौर पर गिनाया.
मेहनत से सफलता हासिल करने का संदेश
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि वे भ्रमण से मिले अनुभव अपने साथियों के साथ भी साझा करें. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इतिहास बनाया है उन्होंने सामान्य से असामान्य बनने के लिए लगातार प्रयास किया. अगर संकल्प मजबूत हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सफलता की राह में कोई ताकत बाधा नहीं बन सकती. उन्होंने विद्यार्थियों को गुरुजनों और माता-पिता के प्रति सम्मान बनाए रखने की भी सीख दी.
कार्यक्रम में अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद
विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि दूर-दराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों का मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करना उनके लिए बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि भारत दर्शन की शुरुआत में कई कठिनाइयां आईं लेकिन अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. कार्यक्रम में जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल, एसएसपी श्वेता चौबे, सीडीओ वरुणा अग्रवाल, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रकाश सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे.