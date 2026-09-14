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भारत दर्शन पर जाएंगे देवप्रयाग के 68 मेधावी छात्र, धामी बोले- देश की विविधता को करीब से समझें

देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के 68 मेधावी विद्यार्थी 16 सितंबर को भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण पर रवाना होंगे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कीर्तिनगर में विद्यार्थियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दीं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 14, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:45 PM IST
भारत दर्शन पर जाएंगे देवप्रयाग के 68 मेधावी छात्र, धामी बोले- देश की विविधता को करीब से समझें

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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