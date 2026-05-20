पूर्व CM खंडूरी को अंतिम विदाई, सीएम धामी ने अर्थी को दिया कंधा; उत्तराखंड में तीन दिन का राजकीय शोक

Bhuvan Chandra Khanduri Funeral: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (सेनि) की अंतिम यात्रा देहरादून भाजपा मुख्यालय से निकली. राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी अर्थी को कंधा दिया. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर सरकार ने तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है. ऐसे में आज यानी अंत्येष्टि वाले दिन सभी सरकारी कार्यालय, सभी शिक्षण संस्थान (सरकारी/निजी) बंद किए गए हैं.

21 मई तक उत्तराखंड में राजकीय शोक

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में जारी आदेश जारी किया गया. इस आदेश के मुताबिक, 21 मई तक उत्तराखंड में राजकीय शोक रहेगा. इस अवधि में राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा. इतना ही नहीं किसी भी प्रकार के शासकीय मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे. आज पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी का अंतिम संस्कार हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर होगा. उनका अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा.

अंतिम यात्रा में सीएम धामी हुए शामिल

दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री के देहरादून में वसंत विहार स्थित आवास पर पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. उसके बाद शहर में अंतिम यात्रा निकाली गई. जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की अर्थी को कंधा दिया. इससे पहले उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

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91 साल की उम्र में हुआ निधन

उप राष्ट्रपति सी.पी राधाकृष्णन ने उनके परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. इस दौरान दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री खंडूड़ी की पत्नी अरुण खंडूड़ी, बेटी विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूडी, बेटा मनीष खंडूडी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. सोमवार सुबह 11.15 बजे मैक्स अस्पताल में 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. खंडूरी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. 2007 और 2011 में वह दो बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे. गढ़वाल से सांसद रहे.

पहाड़ों की समस्याओं को गहराई से समझते थे खंडूरी

आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी (सेनि) के निधन से पूरा राज्य शोक में डूबा हुआ है. वह पहाड़ों की समस्याओं को गहराई से समझते थे. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब भी पर्वतीय क्षेत्रों की सड़क परियोजनाओं पर चर्चा होती, तो वह विशेष रुचि लेते थे. वह जानते थे कि पहाड़ में सड़क का मतलब केवल यात्रा नहीं, बल्कि जीवनरेखा है. इसी सोच की वजह से सीमावर्ती और चारधाम मार्गों की कनेक्टिविटी को लेकर वह हमेशा गंभीर रहे.

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