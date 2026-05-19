भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन राजकीय शोक की घोषणा, ​दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

राम अनुज/देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नल ऑफ द गढ़वाल राइफल्स मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का आज निधन हो गया. वे पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे. एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है. वहीं, धामी सरकार ने प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है.

तीन दिन का राजकीय शोक

उत्तराखंड में तीन दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है. कल यानी 20 मई सुबह 10 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में रखा जाएगा. इसके बाद हरिद्वार में पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

​दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि: आइए देखते हैं किसने क्या कहा?

श्रद्धांजलि देने सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में शामिल सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी बेहद भावुक नजर आए. उन्होंने खंडूरी जी को अपना 'राजनीतिक गुरु' बताते हुए कहा, "उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि सभी राजनीतिक दल उनका बेहद सम्मान करते थे. उनका जाना एक युग का अंत है.

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विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि "उन्होंने जितनी ईमानदारी, अनुशासन और पारदर्शिता के साथ सरकार चलाई, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है.

पूर्व सीएम ​रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला. वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने हमेशा उत्तराखंड के विकास को सर्वोपरि रखा.

​वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी दिवंगत नेता के आवास पर पहुंचे और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए एक अपूरणीय क्षति है. उन्होंने कहा कि शुचिता की राजनीति में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.

वरिष्ठ भाजपा नेता ​देवेंद्र भसीन ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, "साल 2012 में जब खंडूरी मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें मीडिया कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था. उनके साथ काम करने का अनुभव अद्भुत था. उन्होंने हमेशा बड़ी पारदर्शिता और कड़े अनुशासन के साथ सरकार चलाई.

खंडूरी को नमन करते हुए वरिष्ठ आंदोलनकारी धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि बीसी खंडूरी उत्तराखंड के एक बेहद ईमानदार और सौम्य मुख्यमंत्री रहे. उनका पूरा जीवन प्रदेश को समर्पित था.

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