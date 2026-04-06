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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: उत्तराखंडवासियों को बड़ी राहत! अप्रैल में मिलेगा तीन महीने का राशन

Uttarakhand News: मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध के चलते तनाव के माहौल को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ी राहत दी है. उत्तराखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अपैल-मई और जून का राशन इसी महीने यानी अप्रैल में वितरित किया जाएगा. 
 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 06, 2026, 01:13 PM IST
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

देहरादून: मिडिल  ईस्ट में छिड़े युद्ध के चलते देश में संभावित ईंधन के खतरे को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है. उत्तराखंड सरकार ने एक नोटिस जारी कर यह सूचना दी है. 

नोटिस में दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों (अन्त्योदय और प्राथमिक परिवार) को तीन महीने (अप्रैल, मई और जून) का आगामी राशन इसी महीने अप्रैल 2026 में दिया जाएगा. सरकार के इस फैसले का मकसद खाड़ी क्षेत्र में छिड़े युद्ध के चलते संभावित लॉजिस्टिक चुनौतियों से बचाव और जरूरतमंदों को एकमुश्त राहत देना है.

इसके लिए प्रशासन ने सारी तैयारी भी कर ली है. 
- अप्रैल, मई और जून 2026 के लिए पॉस मशीन में ऑनलाइन खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था कर ली गई है. 

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- तीनों महीने का राशन एक साथ लेने के लिए राशन कार्ड धारकों को तीन बार अलग-अलग बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन कराना होगा. 

- इतना ही नहीं मार्च 2026 का राशन प्राप्त करने से वंजित रहे गए राशन कार्ड धारक भी 15 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन राशन प्राप्त कर सकते हैं. 

- प्रशासन ने अन्त्योदय और प्राथमिक परिवार के राशनकार्ड धारकों से अपील की है कि वे अपनी निकटतम राशन की दुकान से तीन महीने (अप्रैल, मई और जून) का राशन प्राप्त कर लें.  

क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मिलता है. सरकार के इस नोटिस के बाद अप्रैल में इस बार 5 किलो के बजाय 15 किलो अनाज एक साथ दिया जाएगा. इस तरह से अंत्योदय (गुलाबी) और प्राथमिक (सफेद) कार्डधारक भी अपने निकटतम राशन डीलर से तीन महीने का राशन एक साथ प्राप्त कर सकेंगे. 

गुलाबी और पीला कार्ड 
वहीं अंत्योदय कार्ड (गुलाबी कार्ड) धारकों को हर महीने 13.3 किलो गेहूं और 21.7 किलो चावल मुफ्त मिलता है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सफेद कार्ड पर प्रति यूनिट 1.9 किलो गेहूं और 3.1 किलो चावल मुफ्त दिया जाता है. 

इसके अलावा पीले राशन कार्ड (BPL) धारकों को भी तीन माह का चावल 11 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा, हालांकि उन्हें गेहूं नहीं मिलता है. 

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड में 4 सीनियर IPS अधिकारियों के तबादले, 2 अफसरों की हरिद्वार कुंभ मेला में होगी तैनाती

 

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