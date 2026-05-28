स्थायी कमान या नया ट्विस्ट? नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे पर टिकीं सबकी निगाहें, जानिए BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के सियासी मायने

Dehradun News: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तीन दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे हैं. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका उत्तराखंड का पहला दौरा है. गुरुवार को देहरादून एयरपोर्ट पहुंचने पर नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे.

प्रदेश कार्यालय में की बैठक

पहले दिन गुरुवार को नितिन नवीन बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे. यहां कोर कमेटी की बैठक ली. बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा और सभी सांसद शामिल हैं. नितिन नवीन का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है. उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को लेकर भी फैसला होगा.

धामी के नेतृत्व को लेकर होगा फैसला

बता दें कि उत्तराखंड में पिछले कुछ वर्षों में कई मुख्यमंत्री बदले गए. पार्टी अब स्थायी नेतृत्व पर विचार कर रही है. इसलिए नितिन नवीन का ये दौरा अहम है. उनके इस दौरे से तय हो जाएगा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ेगी. बता दें कि सीएम धामी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण विरोधी कानून, नकल विरोधी कानून और सख्त भू—कानून जैसे बड़े फैसले लिए. जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई.

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कल विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे

नितिन नवीन शुक्रवार को टपकेश्वर मंदिर जाएंगे और यहां वह पूजा अर्चना करेंगे. इसके बाद वह बीजेपी विधायकों, सांसदों के साथ बैठक करेंगे. इनमें प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक पर चर्चा करेंगे. साथ ही जमीन स्तर पर संगठन को और मजबूत करने पर चर्चा होगी.

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