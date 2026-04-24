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उत्तराखंड में 'धामी' ही होंगे BJP का चेहरा, सुशासन और विकास के दम पर 2027 फतह करेगी भाजपा

Uttarakhand Assembly Election 2027: उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर अब धीरे-धीरे स्पष्ट होती जा रही है. भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दे दिए हैं कि वह आगामी चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ेगी. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 24, 2026, 12:54 PM IST
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उत्तराखंड में 'धामी' ही होंगे BJP का चेहरा, सुशासन और विकास के दम पर 2027 फतह करेगी भाजपा

Uttarakhand Assembly Election 2027: उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर अब धीरे-धीरे स्पष्ट होती जा रही है. भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दे दिए हैं कि वह आगामी चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही लड़ेगी.  पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक प्रमुख हिंदी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में इस रणनीति को लगभग साफ कर दिया है. 

जानिए पूरी जानकारी ? 
दरअसल, नितिन नवीन ने कहा कि धामी सरकार ने राज्य में विकास और सुशासन का मजबूत मॉडल प्रस्तुत किया है. उनके अनुसार, मुख्यमंत्री धामी ने प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने यह भी कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना किसी भी सरकार की सबसे बड़ी कसौटी होती है, और इस पैमाने पर धामी सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया है.

भाजपा अध्यक्ष ने यह स्वीकार किया कि हर राज्य की अपनी चुनौतियां होती हैं, खासकर उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से जटिल राज्य में. इसके बावजूद उन्होंने दावा किया कि शासन व्यवस्था में सुधार और आम लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है. उनका मानना है कि राज्य ने हाल के वर्षों में विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है.

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2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री धामी 
राजनीतिक दृष्टि से यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि भाजपा 2027 के चुनाव में मुख्यमंत्री धामी को ही चेहरा बनाकर जनता के बीच जाएगी. इससे पहले भी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने धामी के कामकाज की सराहना की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून दौरे के दौरान उनकी कार्यशैली की तारीफ की थी. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें “धुरंधर” बताते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की.

इसके अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी हरिद्वार दौरे के दौरान राज्य सरकार की नीतियों को जनहितकारी बताते हुए भाजपा की लगातार तीसरी जीत का भरोसा जताया था. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे इस समर्थन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा उत्तराखंड में स्थिर नेतृत्व और विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ने की रणनीति अपना रही है.

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