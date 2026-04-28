पैरों में छाले, पर दिल में शिवाले, 20 हजार किमी की पैदल यात्रा पर निकले दो अटूट भक्त

कर्णप्रयाग न्यूज/जितेंद्र पंवार: देवभूमि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसी देवभूमि में इन दिनों चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है. चारों ओर 'बम-बम भोले' और 'जय बद्री विशाल' के जयघोष सुनाई दे रहे हैं. जहां एक ओर श्रद्धालु हेलीकॉप्टर और लग्जरी गाड़ियों के जरिए सुगम यात्रा का आनंद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे विरले भक्त भी हैं जिनकी श्रद्धा सुविधाओं की मोहताज नहीं है. कानपुर के दीपक चौहान और मध्य प्रदेश के हरिराम गौड़ की जोड़ी आज इसी अटूट आस्था का जीवंत उदाहरण पेश कर रही है.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, कंधे पर शान से लहराता तिरंगा, दिल में अटूट भक्ति और होंठों पर विश्व शांति का संकल्प लिए ये दो भक्त आज पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं. इनका उद्देश्य केवल दर्शन करना नहीं, बल्कि पैदल यात्रा के जरिए त्याग और समर्पण का संदेश देना है. तपती धूप, ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई और मौसम की मार भी इनके हौसले को डिगा नहीं पाई है.

20 हजार किलोमीटर का संकल्प

दीपक और हरिराम ने कोई छोटा-मोटा लक्ष्य नहीं, बल्कि करीब 20,000 किलोमीटर की महायात्रा का संकल्प लिया है. इस यात्रा में वे न केवल उत्तराखंड के चारधाम, बल्कि देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पैदल ही करेंगे. इस कठिन सफर को पूरा करने के लिए उन्होंने लगभग 2 साल का समय निर्धारित किया है.

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अनजान राही, एक लक्ष्य

दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों पहले एक-दूसरे को नहीं जानते थे. दिल्ली में फास्ट फूड का काम करने वाले कानपुर के दीपक चौहान जब अपनी श्रद्धा के वश होकर अकेले निकले, तो उनकी मुलाकात रुड़की में मध्य प्रदेश के हरिराम गौड़ से हुई. हरिराम भी इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे थे. विचारों के मेल ने इन दो अजनबियों को हमसफर बना दिया और तब से यह जोड़ी कंधे से कंधा मिलाकर बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ रही है.

आस्था के आगे हर मुश्किल छोटी

कर्णप्रयाग पहुंचने पर इन यात्रियों ने अपना अनुभव साझा किया. दीपक चौहान का कहना है कि जब मन में समर्पण हो, तो मार्ग की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं. आज के इस आधुनिक युग में, जहां लोग कम समय में यात्रा पूरी करना चाहते हैं, दीपक और हरिराम की यह पैदल यात्रा युवाओं को अपनी संस्कृति और धैर्य से जुड़ने की प्रेरणा दे रही है.

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