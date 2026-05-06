नैनीताल में बीएससी छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, मानसिक तनाव की आशंका

Nainital News: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के स्टाफ हाउस क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां 20 वर्षीय छात्रा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना का पता उस समय चला जब सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला, जिससे पड़ोसियों को संदेह हुआ.

मृतका की पहचान और शैक्षणिक पृष्ठभूमि

मृतका की पहचान सिमरन आर्या के रूप में हुई है, जो नैनीताल के डीएसबी परिसर में बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा थी. परिजनों के अनुसार, सिमरन पढ़ाई में बेहद मेधावी थी और उसने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में टॉप किया था। उसका सपना भविष्य में वैज्ञानिक बनने का था.

घटना कैसे सामने आई

बताया जा रहा है कि सिमरन ने अपने कमरे में दुपट्टे के सहारे फांसी लगाई. सुबह दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों ने दरवाजा खोला, जहां वह फंदे से लटकी मिली. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

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पुलिस और फॉरेंसिक जांच

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. सीओ रविकांत सेमवाल ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं है.

मानसिक तनाव बना वजह?

परिजनों का कहना है कि सिमरन पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी. उसकी दादी के अनुसार, वह पढ़ाई में मन न लगने और चीजें याद न रहने की शिकायत कर रही थी. हाल ही में कॉलेज की आंतरिक परीक्षा में भी वह कई सवालों के सही जवाब नहीं दे पाई थी, जिससे वह काफी परेशान हो गई थी.

परिवार और क्षेत्र में शोक का माहौल

इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. एक होनहार छात्रा का इस तरह असमय जाना सभी को स्तब्ध कर गया है. प्रथम दृष्टया मामला मानसिक तनाव से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है. यह घटना छात्रों में बढ़ते मानसिक दबाव और तनाव की गंभीर समस्या की ओर भी इशारा करती है, जिस पर समाज और परिवार को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.