Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3206803
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

नैनीताल में बीएससी छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, मानसिक तनाव की आशंका

Nainital News: नैनीताल जिले के स्टाफ हाउस क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां 20 वर्षीय छात्रा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.  घटना का पता उस समय चला जब सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 06, 2026, 12:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नैनीताल में बीएससी छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, मानसिक तनाव की आशंका

Nainital News: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के स्टाफ हाउस क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां 20 वर्षीय छात्रा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.  घटना का पता उस समय चला जब सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला, जिससे पड़ोसियों को संदेह हुआ. 

 मृतका की पहचान और शैक्षणिक पृष्ठभूमि
मृतका की पहचान सिमरन आर्या के रूप में हुई है, जो नैनीताल के डीएसबी परिसर में बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा थी. परिजनों के अनुसार, सिमरन पढ़ाई में बेहद मेधावी थी और उसने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में टॉप किया था। उसका सपना भविष्य में वैज्ञानिक बनने का था. 

 घटना कैसे सामने आई
बताया जा रहा है कि सिमरन ने अपने कमरे में दुपट्टे के सहारे फांसी लगाई. सुबह दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों ने दरवाजा खोला, जहां वह फंदे से लटकी मिली.  इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.  मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 पुलिस और फॉरेंसिक जांच
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. सीओ रविकांत सेमवाल ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है.  पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे कोई अन्य कारण तो नहीं है. 

 मानसिक तनाव बना वजह?
परिजनों का कहना है कि सिमरन पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी.  उसकी दादी के अनुसार, वह पढ़ाई में मन न लगने और चीजें याद न रहने की शिकायत कर रही थी.  हाल ही में कॉलेज की आंतरिक परीक्षा में भी वह कई सवालों के सही जवाब नहीं दे पाई थी, जिससे वह काफी परेशान हो गई थी. 

 परिवार और क्षेत्र में शोक का माहौल
इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.  एक होनहार छात्रा का इस तरह असमय जाना सभी को स्तब्ध कर गया है.  प्रथम दृष्टया मामला मानसिक तनाव से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है.  यह घटना छात्रों में बढ़ते मानसिक दबाव और तनाव की गंभीर समस्या की ओर भी इशारा करती है, जिस पर समाज और परिवार को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है. 

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

TAGS

Nainital News

Trending news

jalaun news
नूंह सड़क हादसे में जालौन के 4 पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत
Jhansi News
मायके वालों ने चिता से उतारा नवविवाहिता का शव; मुखाग्नि देकर लौट रहे पति हुए अरेस्ट
Sonbhadra News
सोनभद्र में निजी अस्पताल में महिला की मौत, परिजनों का हंगामा, लापरवाही का आरोप
Maharajganj News
बुलडोजर चला, खुला रास्ता... सालों के अतिक्रमण से मिली आजादी
Lucknow news
यूपी के अपार्टमेंट्स में प्रीपेड बिजली मीटर व्यवस्था होगी खत्म, लगेंगे पोस्टपेड मीटर
hapur police
प्यार-श्मशान और वशीकरण...गर्लफ्रेंड को वश में करने के लिए जलती चिता से खोपड़ी ले गए
Greater Noida news
ग्रेटर नोएडा में पुरानी रंजिश ने ली युवक की जान, गोली मारकर हत्या!
UP Cabinet Expansion 2026
यूपी में सियासी हलचल तेज, 10 से 15 मई के बीच कैबिनेट विस्तार के संकेत
LSG vs RCB
किंग कोहली की एक झलक पाने को बेताब लखनऊ, ₹50 हजार तक बिका टिकट; और बढ़ सकते हैं रेट
Lucknow news
यूपी में फ्लैट-प्लॉट खरीदारों को अब एक क्लिक पर मिलेगी प्रोजेक्ट की हर जानकारी