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बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, गंगा घाटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

 Haridwa News: हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा. सुबह तड़के से ही हर की पौड़ी सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. देश के कोने-कोने के साथ-साथ विदेशों से भी पहुंचे श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 01, 2026, 11:58 AM IST
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बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब, गंगा घाटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

हरिद्वार न्यूज/करण खुराना: उत्तराखंड के हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा. सुबह तड़के से ही हर की पौड़ी सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. देश के कोने-कोने के साथ-साथ विदेशों से भी पहुंचे श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं.

घाटों पर गूंजा ‘हर हर गंगे’ का जयघोष
सुबह से ही गंगा तटों पर भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा. हर हर गंगे के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. श्रद्धालु पूरे विधि-विधान के साथ स्नान, पूजन और दान-पुण्य करते नजर आए. घाटों पर साधु-संतों की मौजूदगी और धार्मिक अनुष्ठानों ने वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना दिया.

बढ़ती भीड़ से व्यवस्थाओं पर दबाव
श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या के चलते प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर दबाव साफ नजर आया. हर की पौड़ी समेत प्रमुख घाटों पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को अतिरिक्त इंतजाम करने पड़े, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या हादसा न हो.

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सुरक्षा के कड़े इंतजाम
भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

ट्रैफिक डायवर्जन और बैरिकेडिंग लागू
शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को दिशा-निर्देश दे रही है.

प्रशासन की अपील
प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और स्नान के दौरान सावधानी बरतें. अधिकारियों ने कहा कि गंगा स्नान करते समय सुरक्षा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें.

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