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उत्तराखंड की बेटी का कमाल, सीबीएसई 10वीं में हर्षा ने हासिल किए 100 फीसदी अंक

CBSE Class 10th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. इसमें उत्तराखंड के रुद्रपुर की छात्रा ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर कीर्तिमान रच दिया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:52 PM IST
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विजय आहूजा/ऊधम सिंह नगर: सीबीएसई ने आज 10th का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इसमें उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल की दसवीं की छात्रा ने सीबीएसई बोर्ड में 100% अंक प्राप्त कर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है. इसके बाद स्कूल के शिक्षक और अभिभावकों में खुशी का माहौल है. 

हर्षा ने रचा इतिहास
दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सुरजीत सिंह ने बताया दसवीं में पढ़ने वाली छात्रा हर्षा ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर स्कूल ही नहीं उत्तराखंड का नाम रोशन किया है. उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है. वहीं हर्षा ने भी इसका श्रेय शिक्षक और अभिभावकों को दिया और कहा कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि वह इतने मार्क्स ला पाएंगी. हर्षा की मां ने बताया कि उनकी बेटी ने पढ़ाई में काफी मेहनत की, इसके लिए कोई ट्यूशन भी नहीं लगाई, इसका रिजल्ट आज देखने को मिला है. 

कैसे चेक करें रिजल्ट 
बता दें कि सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर देख सकते हैं. इसके अलावा CBSE 10वीं कक्षा के रिजल्ट results.cbse.nic.in, cbse.nic.in, cbseresults.nic.in, digilocker.gov.in और results.gov.in पर देखे जा सकते हैं. छात्र सबसे पहले cbseservices.digilocker.gov.in पर जाएं. होम पेज पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें. मांगी गई डिटेल दर्ज करें. OTP से मोबाइल नंबर वेरिफाई करें. आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा. आप सीधे रिजल्ट चेक कर सकेंगे. 

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CBSE Class 10th Result 2026

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