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त्यूणी में धधक उठे जंगल, कूणा के रिहायशी इलाकों-बागानों तक पहुंचीं आग की चपेट, मचा हाहाकार

Chakrata Forest Fire: चकराता से डराने वाली खबर सामने आई है. यहां त्यूणी क्षेत्र के जडसू पानी के जंगलों में भयंकर आग भड़क उठी है, जो तेज हवाओं के चलते अब ग्राम पंचायत कूणा के रिहायशी इलाकों और बागानों तक पहुंच गई है. इससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 27, 2026, 11:06 AM IST
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Chakrata Forest Fire
Chakrata Forest Fire

Chakrata Forest Fire / विजयपाल सिंह भण्डारी: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और बेहद खौफनाक खबर सामने आ रही है. त्यूणी क्षेत्र के जडसू पानी के जंगलों में ऐसी भीषण आग भड़की है, जिसने देखते ही देखते 'आदमखोर' रूप धारण कर लिया है. तेज हवाओं के चलते यह आग अब ग्राम पंचायत कूणा के रिहायशी इलाकों और बागानों तक पहुंच चुकी है. जिससे पूरे इलाके में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है.

सेब के बगीचे को काफी नुकसान
बताया जा रहा है कि सरनार पानी के नजदीक किसी अज्ञात शरारती तत्व ने जंगल में आग लगाई थी, जिसने खंडीधार, बौराडधार और डौराधार क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है. इस भीषण अग्निकांड में कूणा के खेड़ा डौरा निवासी किसान नीलकान्त जगलान के सेब के बगीचे को काफी नुकसान हुआ है. तबाही का मंजर यहीं नहीं रुका, बौराड एरिया में अब तक किसानों की 5 छानिया यानी मवेशियों के घर आग की चपेट में आ चुके हैं.

राहत कार्य में आ रही ये बड़ी बाधा 
आग के तांडव की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे स्थानीय ग्रामीण बिना किसी आधुनिक संसाधन के अपनी जान हथेली पर रखकर पेड़ों की टहनियों से इस अग्नि-राक्षस पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं. पहाड़ी का कठिन रास्ता और जहरीला धुआं राहत कार्य में बड़ी बाधा बना हुआ है. इलाके के बागवानों और ग्रामीणों में इस वक्त भारी दहशत है.

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अज्ञात आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग
लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से तत्काल युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने और आग लगाने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. आपको बता दें, उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर पर काबू पाना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है. राज्य में 15 फरवरी से 25 मई तक 394 घटनाएं हो चुकी हैं. फॉरेस्ट फायर के मामले में उत्तराखंड में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी जिले सबसे संवेदनशील क्षेत्र हैं.

उत्तराखंड में वनाग्नि की समस्या को लेकर, वन विभाग की व्यवस्था और संघर्ष को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने बताया कि वन विभाग के कर्मचारी समेत 5500 से अधिक फायर वाचर प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं. अब तक 331 से अधिक हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है. 

यह भी पढ़िए: Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में मौसम का दोहरा रंग, पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी, तो मैदानों में गर्मी का सितम; पढ़ें अपडेट

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