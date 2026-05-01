हेमकुंड साहिब में बिछी है सफेद चादर, बर्फ हटाने में जुटी सेना और सेवादार की टीम; इस दिन रवाना होगा पहला जत्था

Hemkund Sahib Yatra 2026 /पुष्कर चौधरी/ चमोली: चमोली स्थित श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो गया है. जिसके बाद अब यात्रा को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं. भारतीय सेना के जवान और गुरुद्वारा के सेवादार कठिन हिमालयी परिस्थितियों में ट्रेक मार्ग से बर्फ हटाने के काम में जुटे हुए हैं.

बर्फबारी के बावजूद काम में जुटी रही टीम

यात्रा के मुख्य पड़ाव घांघरिया में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बर्फबारी के बावजूद भारतीय सेना और सेवादारों की संयुक्त टीम ने घांघरिया से आगे का मार्ग साफ करने का काम जारी रखा. सेना की 418 इंडिपेंडेंट फील्ड कंपनी (9 माउंटेन ब्रिगेड) की टीम, सूबेदार के नेतृत्व में सेवादारों के साथ अटलकोटी ग्लेशियर को सफलतापूर्वक पार कर चुकी है और अब श्री हेमकुंड साहिब से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गई है.

तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित बना रही मार्ग

यह टीम ऊंचाई वाले दुर्गम ट्रेक पर जमी मोटी बर्फ को काटते हुए मार्ग को तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित बना रही है. वहीं, यात्रा के प्रमुख पड़ाव गोविंदघाट में मुख्य प्रवेश द्वार को भारतीय सेना के जवानों द्वारा रंग-रोगन कर तैयार किया जा रहा है. यह काम आर्मी के वाहन (वन-टन गाड़ी) की सहायता से किया जा रहा है. सेना के अनुसार, यह मुख्य गेट उनके जवान मदन सिंह की स्मृति में बनाया गया है, जिन्होंने हेमकुंड साहिब की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

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इस दिन रवाना होगा पहला जत्था

श्री हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट 23 मई 2026 (शनिवार) को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. वहीं, पहला जत्था 20 मई 2026 को ऋषिकेश से रवाना होगा. आपको बता दें, भारतीय सेना पिछले कई दशकों से हर साल इस दुर्गम क्षेत्र में निःस्वार्थ सेवा देते हुए यात्रा मार्ग को सुगम बनाती रही है, जिससे हेमकुंड साहिब यात्रा सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके.

ट्रस्ट की सभी श्रद्धालुओं से अपील

गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष सरदार नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा ने भारतीय सेना और सभी सेवादारों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह संयुक्त प्रयास सेवा और समर्पण की अद्भुत मिसाल है. लगभग 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब सिखों का एक अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है, जो सात बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों और पवित्र हेमकुंड झील से घिरा हुआ है. ट्रस्ट ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और यात्रा से जुड़ी ताजा जानकारी लेते रहें.

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