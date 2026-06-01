फूलों की घाटी देखने का शानदार मौका! इस समर वेकेशन बच्चों संग करें जन्नत का दीदार; आज से खुला द्वार

Valley of Flowers: चमोली में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज सैलानियों के लिए खोल दी गई. लंबे इंतजार के बाद घाटी के द्वार खुलते ही प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों में खासा उत्साह देखा गया, हालांकि पहले दिन सैलानियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही.
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Valley of Flowers/ पुष्कर चौधरी ( चमोली): दुनिया भर के पर्यटक आज से उत्तराखंड के चमोली स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी का दीदार कर पाएंगे. घाटी की प्रवेश द्वार आज सुबह आठ बजे खोल दी गई. लंबे इंतजार के बाद घाटी के द्वार खुलते ही प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों में खासा उत्साह देखा गया, हालांकि पहले दिन सैलानियों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही.
प्राकृतिक रंगों की चादर ओढ़ लेती है घाटी
जानकारी के मुताबिक, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा घाटी में प्रवेश को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. सुरक्षा, ट्रैकिंग मार्ग, और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सैलानियों को निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील भी की जा रही है. फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का सबसे उपयुक्त समय जुलाई और अगस्त का महीना माना जाता है. खासकर 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच यहां 500 से अधिक प्रजातियों के रंग-बिरंगे फूल पूरी तरह खिल उठते हैं, जिससे पूरी घाटी एक प्राकृतिक रंगों की चादर ओढ़ लेती है.
फूलों की बहार के साथ बढ़ेगी सैलानियों की संख्या
इन दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश ने घाटी की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं. हरियाली और ताजगी से भरपूर वातावरण सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में मौसम और फूलों की बहार के साथ सैलानियों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी. फूलों की घाटी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होने के साथ-साथ हिमालयी जैव विविधता का अनमोल खजाना है, जहां देश-विदेश से पर्यटक प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे का आनंद लेने हर साल पहुंचते हैं.
आपको बता दें, फूलों की घाटी चमोली जिले में समुद्रतल से 12,995 फीट की ऊंचाई पर 87.5 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है. यहां जैवविविधता का खजाना बिखरा हुआ है. इस बार शुरुआत में हिमखंड और 20 से अधिक प्रजाति के रंग-बिरंगे फूल देखने को मिलेंगे, साथ ही दुर्लभ वन्यजीवों का भी दीदार होगा.
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