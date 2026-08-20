/चंपावत में अब स्थानीय स्तर पर मिलेगा जरूरी ब्लड कंपोनेंट, स्वास्थ्य सेवाओं को मिली बड़ी मजबूती

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जिला चिकित्सालय चंपावत में करीब 50 लाख रुपये की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का गुरुवार को लोकार्पण किया गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसे जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. इस यूनिट से आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को जरूरी जीवनरक्षक रक्त घटक समय पर उपलब्ध हो सकेंगे. चंपावत जिले में पहली बार यह सुविधा शुरू हुई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत उनके लिए सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि कर्मभूमि है और इसे आदर्श जिला बनाने के संकल्प के साथ सरकार लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट शुरू होने से गंभीर और आपातकालीन स्थिति वाले मरीजों को स्थानीय स्तर पर जरूरी रक्त घटक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. इससे उपचार के लिए दूसरे जिलों के अस्पतालों पर निर्भरता भी कम होगी. स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने भी कहा कि सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सुलभ और जन-केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.
स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ा
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला चिकित्सालय चंपावत में करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से 50 बेड का अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक तैयार किया गया है. अस्पताल में सीटी स्कैन, एमआरआई और डायलिसिस यूनिट जैसी सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं. इसके अलावा करीब 11.71 करोड़ रुपये की लागत से लोअर ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग और प्रथम एवं द्वितीय तल पर डायग्नोस्टिक विंग तथा ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया जा रहा है. इन परियोजनाओं के जरिए जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है.
आधारभूत सुविधाओं पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है. जिले में 66 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आधुनिक सिटी ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जा रहा है. भूमिगत विद्युत लाइनों का काम भी आगे बढ़ रहा है. वहीं, 240 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पेयजल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. साइंस सेंटर, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और आधुनिक आईएसबीटी जैसी परियोजनाओं को भी जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया.
पर्यटन और यातायात पर फोकस
चंपावत में यातायात और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए भी काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के अनुसार, चंपावत रोडवेज स्टेशन में 62 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू होने वाला है. मां पूर्णागिरि धाम, रीठा साहिब और पर्यटन आवास गृह में भी पार्किंग सुविधाओं का विकास किया गया है. इसके साथ ही विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के काम किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत को विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड का आदर्श मॉडल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. जिले के गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.