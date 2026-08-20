/चंपावत में अब स्थानीय स्तर पर मिलेगा जरूरी ब्लड कंपोनेंट, स्वास्थ्य सेवाओं को मिली बड़ी मजबूती

पर्यटन और यातायात पर फोकस

चंपावत में यातायात और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए भी काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के अनुसार, चंपावत रोडवेज स्टेशन में 62 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू होने वाला है. मां पूर्णागिरि धाम, रीठा साहिब और पर्यटन आवास गृह में भी पार्किंग सुविधाओं का विकास किया गया है. इसके साथ ही विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के काम किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत को विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड का आदर्श मॉडल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. जिले के गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.