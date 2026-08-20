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चंपावत में अब स्थानीय स्तर पर मिलेगा जरूरी ब्लड कंपोनेंट, स्वास्थ्य सेवाओं को मिली बड़ी मजबूती

चंपावत में यातायात और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए भी काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के अनुसार, चंपावत रोडवेज स्टेशन में 62 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू होने वाला है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 20, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:10 PM IST
चंपावत में अब स्थानीय स्तर पर मिलेगा जरूरी ब्लड कंपोनेंट, स्वास्थ्य सेवाओं को मिली बड़ी मजबूती

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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