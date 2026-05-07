चंपावत सामूहिक रेप केस में बड़ा खुलासा, लड़की को पैसों का लालच देकर रची झूठी कहानी

Champawat Gang Rape Case: चंपावत सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. चंपावत एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि नाबालिग लड़की से नहीं कोई सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ है. जिन पर आरोप हैं उन्होंने सामूहिक बलात्कार नहीं किया है. राजनीतिक साजिश के तहत झूठी कहानी रची गई.

पैसों का लालच देकर रची गई साजिश

भाजपा के एक पूर्व कार्यकर्ता कमल रावत ने लड़की को पैसों और मदद का लालच देकर साजिश रची. चंपावत की एसपी रेखा यादव ने बताया कि पूर्व में एक घटना में कमल रावत पर आरोप लगे थे, जिसका बदला लेने की मंशा से उसने तीन लोगों पर सामूहिक बलात्कार के आरोप का पूरा नाटक रचा. भाजपा के एक पूर्व मंडल पदाधिकारी और उसके दो साथियों पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोप लगवाए.

एसआईटी का गठन किया गया था

एसपी चंपावत रेखा यादव ने बताया कि इस मामले में 10 सदस्यों की एक SIT का गठन किया गया था. फॉरेंसिक टीम ने बताए गए घटनास्थल पर पूरी जांच की. पीड़िता का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया. CWC के समक्ष काउंसलिंग और न्यायालय के सामने बयान दर्ज कराए गए. एसपी चंपावत ने बताया है कि आरोप लगाने वाली लड़की के मेडिकल परीक्षण में किसी प्रकार की बाहरी और आंतरिक चोट संघर्ष अथवा जबरदस्ती के स्पष्ट चिकित्सा की संकेत प्राप्त नहीं हुए हैं.

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गवाहों के बयान तकनीकी साक्ष्य से मेल नहीं

इतना ही नहीं गवाहों के बयान तकनीकी साक्ष्य से मेल नहीं खाए. कमल रावत पीड़िता और पीड़िता की महिला मित्र के बीच घटना के दिन बार-बार संपर्क और वार्तालाप पाया गया है. बता दें कि चंपावत में कथित सामूहिक रेप केस में राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस परिवार ने पहले अपनी बेटी के साथ हुई घटना को लेकर लिखित शिकायत दी थी, अब वही परिवार अपने बयान बदलता नजर आ रहा है. इससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर न्याय की मांग कर रहे थे, अब उन्हीं को प्रताड़ित किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं.