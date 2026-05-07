Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3208694
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

चंपावत सामूहिक रेप केस में बड़ा खुलासा, लड़की को पैसों का लालच देकर रची झूठी कहानी

Champawat Gang Rape Case: चंपावत एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि नाबालिग लड़की से नहीं कोई सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 07, 2026, 11:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Champawat Gang Rape Case: चंपावत सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. चंपावत एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि नाबालिग लड़की से नहीं कोई सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ है. जिन पर आरोप हैं उन्होंने सामूहिक बलात्कार नहीं किया है. राजनीतिक साजिश के तहत झूठी कहानी रची गई. 

पैसों का लालच देकर रची गई साजिश
भाजपा के एक पूर्व कार्यकर्ता कमल रावत ने लड़की को पैसों और मदद का लालच देकर साजिश रची. चंपावत की एसपी रेखा यादव ने बताया कि पूर्व में एक घटना में कमल रावत पर आरोप लगे थे, जिसका बदला लेने की मंशा से उसने तीन लोगों पर सामूहिक बलात्कार के आरोप का पूरा नाटक रचा. भाजपा के एक पूर्व मंडल पदाधिकारी और उसके दो साथियों पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोप लगवाए. 

एसआईटी का गठन किया गया था 
एसपी चंपावत रेखा यादव ने बताया कि इस मामले में 10 सदस्यों की एक SIT का गठन किया गया था. फॉरेंसिक टीम ने बताए गए घटनास्थल पर पूरी जांच की. पीड़िता का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया. CWC के समक्ष काउंसलिंग और न्यायालय के सामने बयान दर्ज कराए गए. एसपी चंपावत ने बताया है कि आरोप लगाने वाली लड़की के मेडिकल परीक्षण में किसी प्रकार की बाहरी और आंतरिक चोट संघर्ष अथवा जबरदस्ती के स्पष्ट चिकित्सा की संकेत प्राप्त नहीं हुए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

गवाहों के बयान तकनीकी साक्ष्य से मेल नहीं 
इतना ही नहीं गवाहों के बयान तकनीकी साक्ष्य से मेल नहीं खाए. कमल रावत पीड़िता और पीड़िता की महिला मित्र के बीच घटना के दिन बार-बार संपर्क और वार्तालाप पाया गया है. बता दें कि चंपावत में कथित सामूहिक रेप केस में राजनीति भी शुरू हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस परिवार ने पहले अपनी बेटी के साथ हुई घटना को लेकर लिखित शिकायत दी थी, अब वही परिवार अपने बयान बदलता नजर आ रहा है. इससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर न्याय की मांग कर रहे थे, अब उन्हीं को प्रताड़ित किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं. 

TAGS

Champawat Gang Rape Case

Trending news

Unnao News
उन्नाव के इंटर कॉलेज में 65 लाख का गबन, DIOS कार्यालय के बाबू ने किया 'खेल'
Kanpur News
कानपुरवालों को जाम से मिलेगी राहत! फोरलेन ब्रिज निर्माण के लिए कल भूमिपूजन
UP Police SI Result 2026
यूपी में दारोगा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 12 हजार अभ्यर्थियों ने मारी बाजी
Shamli news
महिला ने खुद को लगाई आग, दम घुटने से दो बेटियों की मौत, शामली में बड़ा हादसा
Bundelkhand Rain Alert
बुंदेलखंड में बदला मौसम का मिजाज,तपती गर्मी से राहत, लेकिन आंधी-बारिश ने बढ़ाई चिंता
IPS Siddhnath Gupta
सुवेंदु के PA की हत्या के बाद क्यों चर्चा में DGP सिद्धनाथ गुप्ता? जानें UP कनेक्शन
prayagraj news
साधु-संतों ने रेडिको खेतान के खिलाफ खोला मोर्चा, 'संगम' नाम पर 'छलकेगा जाम'?
prayagraj news
साधु-संतों ने रेडिको खेतान के खिलाफ खोला मोर्चा, 'संगम' नाम पर 'छलकेगा जाम'?
ballia news
बलिया में आरटीई के तहत 2249 सीटों के सापेक्ष 1696 बच्चों का हुआ नामांकन
Sambhal news
'फेरे लूंगा तो एक से, दूसरी से लेना-देना नहीं...' दो दुल्हन देख बिफरा दूल्हा