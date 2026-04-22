Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3188104
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

चारधाम यात्रा 2026: आस्था का सैलाब, 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण

Char Dham Yatra 2026:   चारधाम यात्रा 2026 को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बार यात्रा शुरू होने से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण हो चुके हैं. अब तक 20 लाख 66 हजार से अधिक श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं,

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 22, 2026, 01:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Char Dham Yatra 2026: उत्तराखंड में आयोजित होने वाली चारधाम यात्रा 2026 को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बार यात्रा शुरू होने से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण हो चुके हैं. अब तक 20 लाख 66 हजार से अधिक श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिससे साफ है कि इस वर्ष यात्रा में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ने वाला है.

केदारनाथ धाम सबसे आगे, रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन
चारधामों में बाबा केदारनाथ के प्रति भक्तों की सबसे ज्यादा आस्था देखने को मिल रही है.अकेले केदारनाथ धाम के लिए 7 लाख 22 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है. हर साल की तरह इस बार भी केदारनाथ यात्रा श्रद्धालुओं की पहली पसंद बनी हुई है.

बदरीनाथ धाम के लिए भी भारी उत्साह
भगवान बदरी विशाल के दर्शन के लिए भी श्रद्धालुओं में खासा जोश है. बदरीनाथ धाम के लिए अब तक 6 लाख 9 हजार से अधिक भक्तों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है. इससे साफ है कि बदरीनाथ धाम की यात्रा को लेकर भी भक्तों में गहरी आस्था बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यमुनोत्री और गंगोत्री में भी बढ़ी संख्या
चारधाम यात्रा के अन्य दो प्रमुख धामों में भी श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है. यमुनोत्री धाम के लिए 3.50 लाख और गंगोत्री धाम के लिए 3.61 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है.

हेमकुंड साहिब के लिए भी उमड़ा जनसैलाब
सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के लिए भी इस बार अच्छी संख्या में श्रद्धालु आगे आए हैं. अब तक 21 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां के लिए पंजीकरण कराया है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है.

दो दिनों में 83 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना
पर्यटन विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में करीब 83 हजार से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच सकते हैं. इसके चलते प्रशासन ने सभी तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी जारी
ऑनलाइन के साथ-साथ हरिद्वार और ऋषिकेश में बनाए गए फिजिकल सेंटर्स पर भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है. आज 5,243 तीर्थयात्रियों ने ऑफलाइन टोकन प्राप्त किया, जिससे यह स्पष्ट है कि ऑन-ग्राउंड सुविधाओं का भी भरपूर उपयोग हो रहा है.

यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1364 जारी किया है. किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए यात्री इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें :

TAGS

dehradun news

Trending news

Noida violence
नोएडा हिंसा जांच की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, सामने आया खौफनाक साजिश का ये 'ब्लूप्रिंट'
Sambhal news
संभल: डिप्रेशन के चलते पूर्व ग्राम सचिव ने बंद कमरे में राइफल से खुद को उड़ाया!
meerut blue drum case
सौरभ की हत्या के वक्त वो शिमला में थी- मेरठ की मुस्कान ने जज के सामने रखा अपना पक्ष
Lucknow news
अब सिर्फ जुर्माना नहीं, UP में 'प्रेशर हॉर्न' बजाया तो सीधे कटेगा जेल का टिकट!
chitrakoot news
हत्या या हादसा! सवालों में घिरी युवक की रहस्यमयी मौत, चित्रकूट में पार्टी बनी काल
Amethi news
अमेठी में दर्दनाक हादसा; स्कूल बस की चपेट में 3 साल के मासूम की मौत
Amethi news
'मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, वरना...' प्रेमी की शादी से पहले उसके घर पहुंची प्रेमिका
Lucknow news
हज के लिए लखनऊ से पहला जत्था रवाना, 427 हाजियों ने भरी उड़ान; हर हाजी की अपनी कहानी
Ayodhya news
नागालैंड के राज्यपाल पहुंचे रामनगरी; बोले-भगवान राम हमारे पाहुन, मैं अपने घर आया हूं
Marriage Program News
दुल्हन करती रही इंतजार, शादी वाले दिन दूल्हे वालों ने कर दिया ये बड़ा कांड