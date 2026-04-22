चारधाम यात्रियों से पीएम मोदी की अपील, आस्था के साथ अपनाएं ये पांच संकल्प, बनेगी यात्रा और भी पावन

Char Dham Yatra 2026 News: उत्तराखंड चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों और उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए एक विशेष संदेश जारी किया है. केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर उन्होंने इस यात्रा को भारत की सनातन सांस्कृतिक चेतना का भव्य उत्सव बताया.

यात्राओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति की बात

प्रधानमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर सहित चारों धाम सदियों से आस्था और विश्वास के केंद्र रहे हैं. उन्होंने बताया कि जगद्गुरु आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसे महान संतों ने इन धामों की यात्राओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति को नई दिशा दी.

चारधाम यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में उत्तराखंड के विकास पर भी प्रकाश डाला और कहा कि “यह दशक उत्तराखंड का दशक” साबित हो रहा है. राज्य पर्यटन, आध्यात्मिकता और आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों से चारधाम यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित, सुगम और दिव्य बन गई है.

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इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने तीर्थयात्रियों से पांच प्रमुख संकल्पों का पालन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ‘डिजिटल उपवास’ अपनाएं, ताकि प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव किया जा सके. साथ ही धामों और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने, नदियों को साफ रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त यात्रा करने का आह्वान किया.

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत’

पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए उन्होंने ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसे अभियानों में भाग लेने की अपील की. इसके साथ ही यात्रियों से कहा गया कि वे सेवा भाव अपनाएं, सहयात्रियों की मदद करें और ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को मजबूत करें. प्रधानमंत्री ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यात्रियों से अपने कुल खर्च का कम से कम पांच प्रतिशत स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने का आग्रह किया. साथ ही यात्रा के नियमों और यातायात निर्देशों का पालन करने पर भी बल दिया.

उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स और इंफ्लूएंसर्स से भी उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और कहानियों को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की, ताकि यह पावन यात्रा और भी व्यापक रूप से लोगों तक पहुंच सके.

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