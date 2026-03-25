चार धाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट, 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके रजिस्ट्रेशन, अलर्ट मोड में धामी सरकार

Char Dham Yatra 2026: चार धाम यात्रा-2026 की तैयारियों के संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा प्रदेशवासियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है. इस दौरान उत्तराखण्डवासी देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत करते हैं. उन्होंने बताया कि इस वर्ष चार धाम यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल से है. जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां युद्धस्तर पर की जा रही हैं.

सीएम धामी का अधिकारियों को निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सड़कों के सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं के विकास, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन तथा परिवहन व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात प्रबंधन जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं.

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अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 की यात्रा प्राकृतिक आपदाओं के कारण डेढ़ महीने से अधिक समय तक बाधित रही थी. इसके बावजूद 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए. उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2026 की चार धाम यात्रा के लिए अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं. साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) के अतिथि गृहों में 5 करोड़ रुपये से अधिक की अग्रिम बुकिंग हो चुकी है, जो यात्रा के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाता है.

श्रद्धालुओं को नहीं होगी असुविधा

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुखद चार धाम दर्शन कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. इसके लिए शासन एवं प्रशासन को लगातार सतर्क रहते हुए व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं.

धामी सरकार का बड़ा कदम

उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों.. जैसे अतिथि गृह संचालक, ढाबा संचालक, टैक्सी एवं परिवहन सेवाओं से जुड़े लोगों के साथ अभी से समन्वय एवं संवाद स्थापित कर लिया गया है ताकि यात्रा के दौरान बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें.

सीएम जल्द करेंगे तैयारियों की समीक्षा

उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा समय-समय पर चार धाम यात्रा से संबंधित आवश्यक सूचनाएं श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जाती रहेंगी, जिससे वे अपनी यात्रा को बेहतर ढंग से नियोजित कर सकें. शासन को चार धाम यात्रा की तैयारी की निरंतर समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं. सीएम धामी भी स्वयं चार धाम यात्रा की तैयारियों की जल्द ही समीक्षा करेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से चार धाम यात्रा-2026 को और अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं श्रद्धालु-अनुकूल बनाया जाएगा.