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चार धाम यात्रा 2026: भीषण गर्मी के बीच उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

Dehradun News:  उत्तराखंड में इस वर्ष की चार धाम यात्रा एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है. बीते 19 अप्रैल से शुरू हुई इस पावन यात्रा को लगभग एक महीना पूरा होने वाला है, और इस बीच देखा गया कि श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले कई रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 18, 2026, 12:41 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

देहरादून न्यूज/सुरेंद्र दसीला: उत्तराखंड में इस वर्ष की चार धाम यात्रा एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है. बीते 19 अप्रैल से शुरू हुई इस पावन यात्रा को लगभग एक महीना पूरा होने वाला है, और इस बीच देखा गया कि श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले कई रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है. लगातार बढ़ती गर्मी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद, देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है.

एक महीने में 15 लाख पार और केदारनाथ में भारी भीड़
यात्रा शुरू होने के मात्र एक महीने के भीतर ही 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर चुके हैं.  उत्तराखंड के पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि इस बार की यात्रा को लेकर लोगों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है. सबसे खास बात यह है कि जिन धामों की चढ़ाई अत्यधिक कठिन है और जहां मुख्य रूप से पैदल यात्रा करनी पड़ती है, वहां भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है.  अकेले बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा 6 लाख को पार कर चुका है, जो यह दर्शाता है कि कठिन रास्ते भी भक्तों के हौसले को डिगा नहीं पा रहे हैं. 

रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण और श्रद्धालुओं का उत्साह
पर्यटन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चार धाम यात्रा के लिए अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं.  पंजीकरण का यह विशाल आंकड़ा साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और भी ज्यादा तेजी से इजाफा होने वाला है.  प्रशासन का अनुमान है कि यदि यात्रियों के आने की यही रफ्तार बनी रही, तो इस वर्ष की यात्रा इतिहास के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़कर एक नया मील का पत्थर स्थापित करेगी. 

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तपती गर्मी का कोई असर नहीं
इस समय वैश्विक स्तर पर इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के संकट की आशंका जताई जा रही थी.  माना जा रहा था कि ईंधन की कीमतों और परिवहन व्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन चार धाम यात्रा में फिलहाल इस वैश्विक संकट का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है.  इसके साथ ही, मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक बढ़ रही तपती गर्मी भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पाई है और लोग लगातार देवभूमि पहुंच रहे हैं. 

सुगम और सुरक्षित दर्शन के लिए इंतजाम 
पर्यटन सचिव का कहना है कि सरकार और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि इतनी भारी भीड़ के बावजूद हर एक श्रद्धालु को मंदिरों में बेहतर और सुगम तरीके से दर्शन हो सकें. यात्रियों को किसी भी तरह की अव्यवस्था, जाम या अन्य परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन और पर्यटन विभाग लगातार धरातल पर कार्य कर रहा है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कतार प्रबंधन, स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था, पीने के साफ पानी की उपलब्धता और सुरक्षा बलों की तैनाती को पहले से कहीं अधिक मजबूत किया गया है, ताकि देवभूमि आने वाले हर यात्री की यात्रा सुरक्षित, सुखद और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो सके.

 

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