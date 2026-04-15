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VIP दर्शन बंद,आम श्रद्धालुओं को मिलेगा पहला मौका..19 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा

 Dehradun News: उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. आगामी 19 अप्रैल से बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ होगा. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 15, 2026, 12:25 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

देहरादून न्यूज/राम अनुज : उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. आगामी 19 अप्रैल से बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ यात्रा का विधिवत शुभारंभ होगा. इस बार प्रशासन ने यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं.

क्या हैं पूरा तैयारी ? 
दरअसल, यात्रा की तैयारियों के बीच एक अहम पहल करते हुए आज से हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है. इससे खासतौर पर बुजुर्गों और असमर्थ श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी. हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए श्रद्धालु कम समय में धामों के दर्शन कर सकेंगे.

श्रद्धालुओं को प्राथमिकता मिलेगा 
गढ़वाल मंडल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि इस बार यात्रा के पहले चरण में वीआईपी दर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसका मुख्य उद्देश्य आम श्रद्धालुओं को प्राथमिकता देना और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाना है. उन्होंने कहा कि हर श्रद्धालु को बिना भेदभाव के दर्शन का अवसर मिलेगा.

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प्रशासन की ओर से यात्रा मार्गों की मरम्मत, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, वहीं मेडिकल टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. इसके अलावा यात्रा के दौरान मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले पंजीकरण अवश्य कराएं और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बन सके.

चार धाम यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होती है और इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में सरकार और प्रशासन मिलकर इस धार्मिक यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं.

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