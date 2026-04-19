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चारधाम यात्रा की हुई शुरुआत, आज खुलेंगे गंगोत्री-यमुनोत्री धाम, जानिए टाइमिंग और पूरी व्यवस्था

 Uttarkashi News: उत्तरकाशी जनपद में स्थित पवित्र गंगोत्री धाम में आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मां गंगा के कपाट विधिवत रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 15 मिनट निर्धारित किया गया है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 19, 2026, 10:14 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

उत्तरकाशी न्यूज/हेमकांत नौटियाल: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित पवित्र गंगोत्री धाम में आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मां गंगा के कपाट विधिवत रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 15 मिनट निर्धारित किया गया है. इस अवसर को लेकर पूरे धाम में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है और हजारों श्रद्धालु इस दिव्य क्षण के साक्षी बनने के लिए गंगोत्री पहुंच चुके हैं.

क्या हैं पूरा मामला ?
दरअसल, कपाट खुलने से एक दिन पूर्व मां गंगा की उत्सव डोली विधि-विधान के साथ गंगोत्री धाम पहुंची. डोली के आगमन के साथ ही पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का माहौल और अधिक गहरा गया. स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मां गंगा का स्वागत किया.

रंग-बिरंगे फूलों की खुशबू
इस बार गंगोत्री धाम मंदिर को करीब 10 कुंतल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है. मंदिर परिसर रंग-बिरंगे फूलों की खुशबू और आकर्षक सजावट से जगमगा उठा है, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करा रहा है. प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं.

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 पूजा-अर्चना और विशेष धार्मिक 
बता दें कि कपाट खुलने से पहले मंदिर में पूजा-अर्चना और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत कर दी गई है. वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुरोहितों द्वारा मां गंगा की आराधना की जा रही है, जिससे पूरे वातावरण में धार्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है. अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के कपाट खुलना विशेष महत्व रखता है. मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान, दान और पूजा का फल अक्षय होता है. इसी कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था 
प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. पुलिस बल और आपदा प्रबंधन टीमें भी मौके पर तैनात हैं. गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो जाएगा, जिससे उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी.

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