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चारधाम यात्रा फिर शुरू, मौसम सुधरने के बाद प्रशासन ने दी हरी झंडी

उत्तराखंड में मौसम की स्थिति में सुधार के बाद चारधाम यात्रा फिर से सुचारू कर दी गई है. गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने इसकी जानकारी दी.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 28, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 04:51 PM IST
चारधाम यात्रा फिर शुरू, मौसम सुधरने के बाद प्रशासन ने दी हरी झंडी

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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