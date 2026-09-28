चारधाम यात्रा फिर शुरू, मौसम सुधरने के बाद प्रशासन ने दी हरी झंडी

राज्य चुनें
उत्तराखंड में मौसम की स्थिति में सुधार के बाद चारधाम यात्रा फिर से सुचारू कर दी गई है. गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यात्रा संचालन को लेकर सभी संबंधित जिलाधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
26 सितंबर से रोकी गई थी यात्रा
मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 26 सितंबर की दोपहर से 27 सितंबर 2026 तक चारधाम यात्रा स्थगित की गई थी. अब मौसम में सुधार होने के बाद यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया गया है.
जिलाधिकारी ले सकेंगे जरूरी फैसला
आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि संबंधित जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यात्रा संचालन पर फैसला ले सकते हैं. अगर किसी मार्ग पर आवाजाही बाधित होती है या भारी बारिश और खराब मौसम की स्थिति बनती है तो जिलाधिकारी अपने स्तर से यात्रा को अस्थायी रूप से रोक सकते हैं.
यात्रियों की सुरक्षा पर जोर
आयुक्त ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.