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आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता: मानसून की चुनौतियों के बीच तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट

Dehradun News: चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार और स्थानीय प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. विशेष रूप से मानसून के दौरान भूस्खलन और भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 07, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:02 AM IST
आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता: मानसून की चुनौतियों के बीच तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट

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