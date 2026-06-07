खतरनाक क्षेत्रों की पहचान और सावधानी

डीएम विशाल मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि मानसून के दौरान केदारनाथ हाईवे और ट्रेक रूटों पर भूस्खलन का खतरा रहता है. इससे निपटने के लिए प्रशासन ने खतरनाक क्षेत्रों को चिन्हित किया है। इन जगहों पर चेतावनी देने वाले साइनबोर्ड और बैनर लगाए गए हैं. साथ ही, तीर्थयात्रियों को अज्ञात या असुरक्षित रास्तों पर जाने से रोकने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है. श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे केवल निर्धारित और सुरक्षित मार्गों का ही उपयोग करें.