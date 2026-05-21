चारधाम यात्रा 2026 में टूटा पंजीकरण का हर पुराना कीर्तिमान, लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

Dehradun News: उत्तराखंड चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा ने लोकप्रियता और श्रद्धालुओं की आस्था के नए आयाम स्थापित किए हैं. इस वर्ष यात्रा के लिए पंजीकरण के सभी पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं
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Dehradun News: उत्तराखंड चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा ने लोकप्रियता और श्रद्धालुओं की आस्था के नए आयाम स्थापित किए हैं. इस वर्ष यात्रा के लिए पंजीकरण के सभी पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं, जो उत्तराखंड की तीर्थयात्रा के प्रति बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक कुल 38,81,787 श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.
धामों के अनुसार पंजीकरण का आंकड़ा
श्रद्धालुओं में बाबा केदारनाथ के प्रति गहरी आस्था स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है. केदारनाथ धाम के लिए सर्वाधिक 13,08,259 पंजीकरण दर्ज किए गए हैं. इसके बाद बद्रीनाथ धाम का स्थान है, जहां अब तक 11,69,942 श्रद्धालुओं ने दर्शन के लिए अपना पंजीकरण कराया है. वहीं, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम भी पीछे नहीं हैं; यमुनोत्री धाम के लिए 6.59 लाख और गंगोत्री धाम के लिए 6.83 लाख यात्रियों ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली है. हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्साहित हैं.
तीर्थयात्रियों का भारी सैलाब
यात्रा मार्गों पर उमड़ती भीड़ से यह स्पष्ट है कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है. आगामी दो दिनों, 21 और 22 मई को मिलाकर 2.11 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र धामों के दर्शन करेंगे। तीर्थस्थलों पर हो रही भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है.
ऑफलाइन पंजीकरण और सहायता व्यवस्था
ऑनलाइन पंजीकरण के साथ-साथ, ऑफलाइन सेंटर्स पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है. केवल एक ही दिन में 33,012 ऑफलाइन पंजीकरण दर्ज किए गए हैं, जो अंतिम समय में दर्शन करने की इच्छा रखने वाले यात्रियों की संख्या को दर्शाता है. प्रशासन ने यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं. किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने और यात्रियों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने टूरिस्ट हेल्पलाइन नंबर 1364 जारी किया है. प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मौसम की स्थिति का आकलन करते हुए और पंजीकरण के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं.
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