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चारधाम यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड, कुल आंकड़ा 28 लाख के पार,1 जून को 68 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

Dehradun News: उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा 2026 लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है. यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था और उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक चारधाम और हेमकुंट साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 28 लाख के पार पहुंच गई है. 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 02, 2026, 12:08 PM IST
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चारधाम यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड, कुल आंकड़ा 28 लाख के पार,1 जून को 68 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

देहरादून न्यूज/राम अनुज : देवभूमि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा 2026 लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है. यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था और उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक चारधाम और हेमकुंट साहिब में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 28 लाख के पार पहुंच गई है. केवल 1 जून 2026 को ही 68,522 श्रद्धालुओं ने विभिन्न धामों में पहुंचकर दर्शन-पूजन किया.

केदारनाथ धाम सबसे आगे
चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम श्रद्धालुओं की पहली पसंद बना हुआ है.अब तक केदारनाथ धाम में 10,33,878 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. यह संख्या चारों धामों में सबसे अधिक है. लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और यात्रा प्रबंधन से जुड़े विभागों को विशेष व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं.

बद्रीनाथ धाम में भी उमड़ी भारी भीड़
भगवान बद्रीविशाल के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. 1 जून को 25,868 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए. वहीं यात्रा शुरू होने से अब तक कुल 8,05,536 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं. मौसम की चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है.

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यमुनोत्री धाम में भी बढ़ा श्रद्धालुओं का आंकड़ा
चारधाम यात्रा के प्रथम पड़ाव यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. अब तक 4,67,641 श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं. यात्रा मार्ग पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन की बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिल रही है.

प्रशासन सतर्क, सुविधाओं पर विशेष ध्यान
श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या को देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हैं. यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की विशेष तैयारियां की गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है.

आस्था और उत्साह का बना नया इतिहास
चारधाम यात्रा 2026 ने श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में नया इतिहास रच दिया है. लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और सफल व्यवस्थाओं के चलते यात्रा लगातार रिकॉर्ड बना रही है. आगामी दिनों में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

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