Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3181994
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

हरिद्वार में चारधाम यात्रा की शुरुआत, ऋषिकुल मैदान में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

Chardham Yatra Registration 2026:  हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. पवित्र नगरी में आज शुक्रवार से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होते ही ऋषिकुल मैदान श्रद्धालुओं से भर गया. सुबह 6 बजे से खुले काउंटरों पर देश के कोने-कोने से पहुंचे यात्रियों की लंबी कतारें देखने को मिलीं.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 17, 2026, 11:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chardham Yatra Registration 2026
Chardham Yatra Registration 2026

हरिद्वार/करण खुराना: हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान में आज शुक्रवार से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. सुबह 6 बजे से ही रजिस्ट्रेशन काउंटर खोल दिए गए थे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत देश के दूर-दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही बड़ी संख्या में यात्रियों ने ऋषिकुल मैदान पहुंचकर अपना पंजीकरण कराया.

डीएम ने क्या कहा?
जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऋषिकुल मैदान में शुरू कर दिया गया है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों से यात्री यहां आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और मार्गदर्शन हेतु वॉलंटियर भी तैनात किए गए हैं. साथ ही, अधिकारियों द्वारा यात्रियों को पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक ठंड को देखते हुए गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह दी जा रही है.

एसएसपी ने क्या बताया?
एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 19 अप्रैल से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं. यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऋषिकुल मैदान में शुरू कर दिया गया है, जहां करीब 20 काउंटर लगाए गए हैं. पंजीकरण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और तीर्थयात्रियों का आगमन लगातार बढ़ रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. मौके पर इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, साथ ही फायर सर्विस की टीमें भी मौजूद हैं. अन्य व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

मध्य प्रदेश से आए एक यात्री ने बताया कि हरिद्वार प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं. उनका स्वागत माला पहनाकर किया गया और उन्हें प्रसाद भी दिया गया. इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन और धामी सरकार का आभार व्यक्त किया. 

और पढे़ं: 

Uttarakhand Weather: केदारनाथ-बद्रीनाथ में स्नोफॉल, तो देहरादून में बढ़ेगा तापमान, जानिए उत्तराखंड में कैसा रहेगा तापमान?

केदारनाथ धाम के लिए सज रहीं राहें, सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक कार से परखीं तैयारियां
 

TAGS

Chardham Yatra Registration 2026

Trending news

Mining corruption up
सोनभद्र में खनन घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, 7 अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश
prayagraj news
'धर्मांतरण' मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: 12वीं के छात्रों को राहत से इनकार
Bahraich news
देवर ने भाभी के हाथ-पैर बांधे, फिर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उतारा मौत के घाट
Agra News
आगरा STF की बड़ी कार्रवाई; रोहित शेट्टी फायरिंग केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार
Maharajganj News
यूपी में गौशालाओं पर सख्ती; हर जिले में ‘भूसा बैंक’, सीसीटीवी निगरानी से होगा देखभाल
aligarh news
अलीगढ़ में खौफनाक वारदात; भांजे ने मामा की चाकुओं से गोदकर की निर्मम हत्या!
Sambhal bulldozer action News
संभल में आज फिर गरजेगा 'बाबा का बुलडोजर', सरकारी जमीन से मस्जिद हटेगी; कड़ा पहरा
Ghaziabad News
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा; तीन लोगों की दर्दनाक मौत!
Basti News
जिंदा हूं साहब! कागजों में मृत; अपने वजूद की लड़ाई लड़ने डीएम ऑफिस पहुंचे बुजुर्ग
Lucknow news
यूपी में नए स्टार्टअप को सरकार ने दी बड़ी छूट, इस काम से 10 साल के लिए राहत