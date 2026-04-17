हरिद्वार में चारधाम यात्रा की शुरुआत, ऋषिकुल मैदान में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

हरिद्वार/करण खुराना: हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान में आज शुक्रवार से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है. सुबह 6 बजे से ही रजिस्ट्रेशन काउंटर खोल दिए गए थे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत देश के दूर-दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही बड़ी संख्या में यात्रियों ने ऋषिकुल मैदान पहुंचकर अपना पंजीकरण कराया.

डीएम ने क्या कहा?

जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऋषिकुल मैदान में शुरू कर दिया गया है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों से यात्री यहां आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और मार्गदर्शन हेतु वॉलंटियर भी तैनात किए गए हैं. साथ ही, अधिकारियों द्वारा यात्रियों को पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक ठंड को देखते हुए गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह दी जा रही है.

एसएसपी ने क्या बताया?

एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 19 अप्रैल से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं. यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऋषिकुल मैदान में शुरू कर दिया गया है, जहां करीब 20 काउंटर लगाए गए हैं. पंजीकरण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और तीर्थयात्रियों का आगमन लगातार बढ़ रहा है.

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उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. मौके पर इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं, साथ ही फायर सर्विस की टीमें भी मौजूद हैं. अन्य व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

मध्य प्रदेश से आए एक यात्री ने बताया कि हरिद्वार प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं. उनका स्वागत माला पहनाकर किया गया और उन्हें प्रसाद भी दिया गया. इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन और धामी सरकार का आभार व्यक्त किया.

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