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चारधाम यात्रा पर मुख्यमंत्री धामी की अपील: 'पंजीकरण जरूर कराएं, यात्रा को सुगम बनाएं

Haridwar News: देश-दुनिया के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और भगवान बद्री-केदार के दर्शन के लिए देवभूमि पहुंच रहे हैं. तीर्थयात्रियों की बढ़ती भारी भीड़ के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हरिद्वार में एक महत्वपूर्ण अपील जारी की.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 24, 2026, 01:00 PM IST
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चारधाम यात्रा पर मुख्यमंत्री धामी की अपील: 'पंजीकरण जरूर कराएं, यात्रा को सुगम बनाएं

हरिद्वार न्यूज/करण खुराना: उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा अपने पूरे शबाब पर है. देश-दुनिया के कोने-कोने से लाखों श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और भगवान बद्री-केदार के दर्शन के लिए देवभूमि पहुंच रहे हैं. तीर्थयात्रियों की बढ़ती भारी भीड़ के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हरिद्वार में एक महत्वपूर्ण अपील जारी की. उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि यात्रा पर निकलने से पहले अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण जरूर कराएं, ताकि व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में प्रशासन को मदद मिल सके.

जानिए पूरी बात ? 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को हरिद्वार के दौरे पर थे. यहां उन्होंने 'श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट' के नवनिर्मित भवन का विधिवत शुभारंभ किया. इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निरंतर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है. शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सरकार विकास की नई इबारत गढ़ रही है. सीएम ने कहा कि उत्तराखंड न केवल आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, बल्कि विकास के पथ पर भी तेजी से अग्रसर है.

रिकॉर्ड भीड़ और प्रशासन की चुनौती
मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पर है. उन्होंने कहा, "यात्रा में यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है, जो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है, लेकिन हम इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं." उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर पूरी तरह सजग है. यात्रा को व्यवस्थित, सुगम और सुरक्षित बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

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श्रद्धालुओं से विशेष आग्रह
सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि वे देवभूमि की यात्रा पर आने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजीकरण से यात्रियों की संख्या का सही अनुमान लगाने में मदद मिलती है, जिससे भीड़ प्रबंधन आसान हो जाता है. सीएम ने कहा कि बिना पंजीकरण के आने वाले यात्रियों को असुविधा हो सकती है, इसलिए सरकारी निर्देशों का पालन करना सबके हित में है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर श्रद्धालु का अनुभव सुखद हो और वे सुरक्षित अपने घर लौटें.

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