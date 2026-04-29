Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3198114
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

iPhone समेत 14 लग्जरी फोन और 2 कार बरामद... केदार-बदरी के श्रद्धालुओं को निशाने बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार

Chamoli Crime News: देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है. लाखों श्रद्धालु बाबा केदार और बद्रीविशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. लेकिन श्रद्धालुओं की इसी भारी भीड़ का फायदा उठाकर एक अंतर्राज्यीय गिरोह मंदिर परिसरों और स्नान घाटों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिसके चार शातिरों को गिरफ्तार कर चमोली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 29, 2026, 08:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश
टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश

जितेंद्र पंवार/चमोली: चमोली पुलिस ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की आस्था को निशाना बनाने वाले एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश किया है. केदारनाथ में श्रद्धालुओं के महंगे मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ करने वाला यह गैंग अब बद्रीनाथ में बड़ी वारदात की फिराक में था, लेकिन चमोली पुलिस ने हनुमान चट्टी के पास घेराबंदी कर अंतरराज्यीय गिरोह के चार शातिरों को दबोच लिया.  आरोपियों के कब्जे से करीब 14 लाख रुपये कीमत के 13 मोबाइल फोन, नकदी और दो लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं

सूचना पर एक्शन में आई पुलिस
बद्रीनाथ पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग भीड़ में घुलमिलकर श्रद्धालुओं के कीमती सामान और मोबाइल फोन चोरी कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार के निर्देश पर एंटी थेफ्ट स्क्वाड और बद्रीनाथ पुलिस को सक्रिय किया गया.

पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर हनुमान चट्टी के पास घेराबंदी की और दो संदिग्ध वाहनों को रोक लिया. तलाशी के दौरान पुलिस भी दंग रह गई. आरोपियों के कब्जे से करीब 14 लाख रुपये कीमत के 13 महंगे मोबाइल फोन बरामद हुए. 

Add Zee News as a Preferred Source

बरामद मोबाइलों में 7 आईफोन, 3 सैमसंग S24 अल्ट्रा समेत कई स्मार्टफोन शामिल हैं. इसके अलावा 58 हजार 860 रुपये नकद और चोरी में इस्तेमाल की जा रही दो लग्जरी गाड़ियां भी सीज की गई हैं. 

पूछताछ में बड़ा खुलासा
पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गिरोह केदारनाथ धाम में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका था. बरामद मोबाइलों में एक आईफोन 15 प्रो मैक्स ऐसा भी मिला, जिसकी चोरी का मुकदमा थाना सोनप्रयाग में दर्ज है. 

केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ के श्रद्धालु थे निशाने पर
केदारनाथ में हाथ साफ करने के बाद यह गिरोह अब बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को निशाना बनाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही चमोली पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. 

एसपी चमोली ने कहा कि
“चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सक्रिय टप्पेबाजों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिन श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन खोए हैं, वे वैध दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सकते हैं.”

बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु देवभूमि पहुंच रहे हैं और ऐसे में पुलिस के सामने सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है. लेकिन चमोली पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है. 

ये भी पढ़ें: केदारनाथ यात्रा की कैसे करें तैयारी? रजिस्ट्रेशन से लेकर यात्रा का समय और रुकने के इंतजाम तक, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

 

TAGS

Baba Kedarnath DhamChamoli news

Trending news

heart patients
कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक शुक्ला ने दिल के रोगियों को दी अहम सलाह, अपनाएं ये टिप्स
aligarh news
अलीगढ़ में नकली पनीर का बड़ा भंडाफोड़, 5 लाख रुपये का मिलावटी पनीर किया गया जब्त
Allahabad High Court
पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक, जानें पूरा मामला
kaushambi news
कब्र से निकाला गया सच… प्यार, धोखा और मौत की दर्दनाक कहानी ने हिला दिया कौशांबी
kaushambi news
कौशांबी में सुसाइड कांड ने लिया नया मोड़, पुलिस पर उठे सवाल
Gorakhpur News
दिनदहाड़े ज्वेलर्स शॉप में लूट, 40 घंटे में पुलिस का बड़ा एक्शन, 5 बदमाश गिरफ्तार
Balrampur news today
बलरामपुर और फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसे, महिला समेत 5 लोगों की मौत
baghpat news
तीसरे दिन भी खून से सना बागपत! मामूली कहासुनी में दिव्यांग युवक की बेरहमी से हत्या
Barabanki News
गैस खत्म तो क्या रिश्ता भी खत्म? दूल्हे की अनोखी शर्त पर दुल्हन का दमदार जवाब
ganga expressway
12 जिले बस 6 घंटे में पार... पीएम मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन