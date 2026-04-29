iPhone समेत 14 लग्जरी फोन और 2 कार बरामद... केदार-बदरी के श्रद्धालुओं को निशाने बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार

जितेंद्र पंवार/चमोली: चमोली पुलिस ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की आस्था को निशाना बनाने वाले एक अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश किया है. केदारनाथ में श्रद्धालुओं के महंगे मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ करने वाला यह गैंग अब बद्रीनाथ में बड़ी वारदात की फिराक में था, लेकिन चमोली पुलिस ने हनुमान चट्टी के पास घेराबंदी कर अंतरराज्यीय गिरोह के चार शातिरों को दबोच लिया. आरोपियों के कब्जे से करीब 14 लाख रुपये कीमत के 13 मोबाइल फोन, नकदी और दो लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं

सूचना पर एक्शन में आई पुलिस

बद्रीनाथ पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग भीड़ में घुलमिलकर श्रद्धालुओं के कीमती सामान और मोबाइल फोन चोरी कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार के निर्देश पर एंटी थेफ्ट स्क्वाड और बद्रीनाथ पुलिस को सक्रिय किया गया.

पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर हनुमान चट्टी के पास घेराबंदी की और दो संदिग्ध वाहनों को रोक लिया. तलाशी के दौरान पुलिस भी दंग रह गई. आरोपियों के कब्जे से करीब 14 लाख रुपये कीमत के 13 महंगे मोबाइल फोन बरामद हुए.

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बरामद मोबाइलों में 7 आईफोन, 3 सैमसंग S24 अल्ट्रा समेत कई स्मार्टफोन शामिल हैं. इसके अलावा 58 हजार 860 रुपये नकद और चोरी में इस्तेमाल की जा रही दो लग्जरी गाड़ियां भी सीज की गई हैं.

पूछताछ में बड़ा खुलासा

पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गिरोह केदारनाथ धाम में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका था. बरामद मोबाइलों में एक आईफोन 15 प्रो मैक्स ऐसा भी मिला, जिसकी चोरी का मुकदमा थाना सोनप्रयाग में दर्ज है.

केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ के श्रद्धालु थे निशाने पर

केदारनाथ में हाथ साफ करने के बाद यह गिरोह अब बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को निशाना बनाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही चमोली पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया.

एसपी चमोली ने कहा कि

“चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सक्रिय टप्पेबाजों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिन श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन खोए हैं, वे वैध दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सकते हैं.”

बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु देवभूमि पहुंच रहे हैं और ऐसे में पुलिस के सामने सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है. लेकिन चमोली पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है.

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