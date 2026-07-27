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कारगिल शहीदों की याद में भावुक हुए CM धामी, वीरों के सम्मान में किया बड़ा ऐलान

Kargil Vijay Diwas: कारगिल विजय दिवस पर पूरा देश उन वीर जवानों को याद कर रहा है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी रविवार को कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद किया गया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 27, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:40 PM IST
कारगिल शहीदों की याद में भावुक हुए CM धामी, वीरों के सम्मान में किया बड़ा ऐलान

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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