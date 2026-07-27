/कारगिल शहीदों की याद में भावुक हुए CM धामी, वीरों के सम्मान में किया बड़ा ऐलान

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Kargil Vijay Diwas: कारगिल विजय दिवस पर पूरा देश उन वीर जवानों को याद कर रहा है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी रविवार को कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद किया गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर कारगिल विजय दिवस यानी शौर्य दिवस के मौके पर पुष्पचक्र अर्पित किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी सम्मानित किया. शहीद परिवारों के बीच पहुंचकर सीएम धामी ने उनके त्याग और बलिदान को नमन किया. इसी दौरान मुख्यमंत्री ने परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों के लिए अनुग्रह राशि को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया.
परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि डेढ़ करोड़ से बढ़कर होगी 2 करोड़
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों के लिए दी जाने वाली अनुग्रह राशि अब डेढ़ करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की जाएगी. सरकार के इस फैसले को देश के लिए सर्वोच्च वीरता दिखाने वाले सैनिकों के सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर जवानों का सम्मान करना पूरे समाज की जिम्मेदारी है. सरकार की कोशिश है कि सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए लगातार बेहतर व्यवस्थाएं की जाएं. उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों के साहस और बलिदान को किसी भी कीमत से नहीं आंका जा सकता, लेकिन सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता उनके परिवारों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है.
18 हजार फीट से ज्यादा ऊंचाई पर लड़ी गई थी जंग
मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध को भारतीय सेना के अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम का अमर उदाहरण बताया. उन्होंने कहा कि कारगिल की लड़ाई बेहद कठिन परिस्थितियों में लड़ी गई थी. करीब 18 हजार फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में भारतीय सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन का सामना किया. उन्होंने कहा कि बर्फीली चोटियों, बेहद कम तापमान और मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के बीच भारतीय जवानों ने जिस बहादुरी का परिचय दिया, वह देश के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा. जवानों ने अपने अदम्य साहस और मजबूत हौसले के दम पर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और दुनिया को भारत की सैन्य ताकत और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया.
कारगिल युद्ध में 527 जवान हुए थे शहीद
सीएम धामी ने कहा कि वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में देश के 527 वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था. इनमें उत्तराखंड के 75 वीर सपूत भी शामिल थे. उन्होंने कहा कि इन वीरों का बलिदान उत्तराखंड की धरती और देश के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को आमतौर पर देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह धरती वीरभूमि भी है. प्रदेश के गांव-गांव से युवाओं का सेना में जाना और देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करना यहां की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के वीरता पदक विजेताओं की समृद्ध विरासत और युवाओं में सेना के प्रति जुनून पूरे देश के लिए प्रेरणा है. कारगिल के शहीदों ने यह साबित किया कि देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड के जवान हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.
मजबूत हुई देश की सुरक्षा नीति
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश की सुरक्षा नीति पहले से ज्यादा मजबूत और निर्णायक हुई है. भारत अब आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को लेकर स्पष्ट और सख्त रुख अपना रहा है. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में रणनीतिक सड़कों और दूसरी जरूरी सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है. सीएम धामी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है. देश में ही रक्षा उपकरणों और तकनीक का विकास होने से भारत की सैन्य ताकत और मजबूत हो रही है. उन्होंने इन प्रयासों को नए भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक बताया.
'वन रैंक वन पेंशन' और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जैसे फैसलों का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इनमें 'वन रैंक वन पेंशन' और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जैसे कदम शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इन फैसलों से सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण को नई मजबूती मिली है. उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों का योगदान अतुलनीय है. इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और उनका समय पर समाधान किया जाए.
शहीद परिवारों को अब 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार भी सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. राज्य सरकार ने शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है. उन्होंने कहा कि वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त और सालाना सहायता राशि में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है. सरकार का उद्देश्य है कि शहीद परिवारों और वीर सैनिकों के परिजनों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी समेत कई सुविधाएं
सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने शहीद परिवारों के लिए कई अन्य व्यवस्थाएं भी लागू की हैं. बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने की व्यवस्था की गई है. इसके लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी दो साल से बढ़ाकर पांच साल किया गया है. इसके अलावा शहीद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सहायता, वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों के शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है. इसके साथ ही जिला अदालतों में सैनिकों और पूर्व सैनिकों की जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी के लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के लिए भी प्रयास किए जाएंगे.
गुनियाल गांव में बन रहा उत्तराखंड का 'पांचवां धाम' सैन्य धाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून के गुनियाल गांव में उत्तराखंड के 'पांचवें धाम' के रूप में सैन्य धाम का निर्माण अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है. यह सैन्य धाम प्रदेश के सैनिकों और शहीदों के सम्मान का एक बड़ा प्रतीक बनने जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक शहीद के घर से लाई गई पवित्र मिट्टी से सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है. यह स्थान आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, त्याग और बलिदान की कहानी सुनाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम केवल एक स्मारक नहीं होगा, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का ऐसा केंद्र बनेगा, जहां उन्हें देश के वीर सपूतों के साहस और बलिदान से सीख लेने का मौका मिलेगा.
अग्निवीरों के भविष्य को लेकर भी सरकार की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अग्निवीरों के भविष्य को लेकर भी गंभीरता से काम कर रही है. सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए देश का पहला 'अग्निवीर रोजगार सेल' गठित किया जा रहा है. इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस, वन विभाग और अन्य राज्य सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं. युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने, स्वरोजगार से जोड़ने और होमस्टे योजना का लाभ दिलाने पर भी काम किया जा रहा है. सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अग्निवीरों के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है.
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी शहीदों को किया नमन
कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में भारतीय सैनिकों ने बेहद मुश्किल हालात में जिस तरह दुश्मन का सामना किया, वह देश के लिए हमेशा गर्व की बात रहेगी. उन्होंने कहा कि कारगिल के शहीदों का बलिदान हर भारतीय को देश की सेवा और राष्ट्रहित के लिए अपना योगदान देने की प्रेरणा देता रहेगा. गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में दी जाने वाली राशि बढ़ाई गई है. साथ ही अब तक 28 शहीदों के आश्रितों को सरकारी सेवा में समायोजित किया जा चुका है.
शहीदों की वीरता से प्रेरणा लेकर मजबूत उत्तराखंड बनाने की अपील
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लोगों से अपील की कि वे कारगिल के अमर शहीदों के त्याग और शौर्य से प्रेरणा लें. उन्होंने कहा कि देश के वीर जवानों ने जिस साहस के साथ मातृभूमि की रक्षा की, वह हमेशा हर भारतीय को राष्ट्रसेवा और कर्तव्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा. उन्होंने लोगों से विकसित भारत के साथ विकसित, आत्मनिर्भर और मजबूत उत्तराखंड बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल के शहीदों की याद सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर देश और प्रदेश के लिए बेहतर काम करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.
कार्यक्रम में मौजूद रहे कई अधिकारी और पूर्व सैनिक
कारगिल विजय दिवस के इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, दायित्वधारी सुभाष बड़थ्वाल, सैनिक कल्याण सचिव युगल किशोर पंत, मेजर जनरल सम्मी सबरवाल (सेवानिवृत्त), जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल समेत कई अधिकारी, पूर्व सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक और शहीद परिवारों के सदस्य मौजूद रहे.