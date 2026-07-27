/कारगिल शहीदों की याद में भावुक हुए CM धामी, वीरों के सम्मान में किया बड़ा ऐलान

कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में भारतीय सैनिकों ने बेहद मुश्किल हालात में जिस तरह दुश्मन का सामना किया, वह देश के लिए हमेशा गर्व की बात रहेगी. उन्होंने कहा कि कारगिल के शहीदों का बलिदान हर भारतीय को देश की सेवा और राष्ट्रहित के लिए अपना योगदान देने की प्रेरणा देता रहेगा. गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में दी जाने वाली राशि बढ़ाई गई है. साथ ही अब तक 28 शहीदों के आश्रितों को सरकारी सेवा में समायोजित किया जा चुका है.