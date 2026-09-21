बामणी गांव पहुंचे CM धामी, महिलाओं के साथ किया छाछनी नृत्य

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चमोली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को बदरीनाथ के पास स्थित बामणी गांव पहुंचे. यहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. गांव में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीतों पर छाछनी नृत्य कर रही थीं. महिलाओं को नृत्य करते देख मुख्यमंत्री भी उनके बीच पहुंचे और छाछनी नृत्य में शामिल हुए.
मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर महिलाएं और बुजुर्ग उत्साहित नजर आए. महिलाओं ने पारंपरिक गीतों के जरिए मां नंदा देवी का स्मरण किया. मुख्यमंत्री ने भी लोक परंपरा में शामिल होकर मां नंदा देवी का आशीर्वाद लिया.
लोक संस्कृति की सराहना
मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लोकनृत्य और पारंपरिक गीतों की सराहना की और उनका आभार जताया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराएं और लोक कलाएं प्रदेश की विशिष्ट पहचान हैं.
“बामण की नंदा देवी, सुफल है जाए माँ...”
जनपद चमोली के बामणी गांव में माँ नंदा की भक्ति में लीन मातृशक्ति के साथ तांदी नृत्य और पारंपरिक गायन का यह भावपूर्ण क्षण मन को श्रद्धा और आस्था से भर देता है।
उत्तराखंड की लोक संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना में माँ नंदा का विशेष स्थान है।… pic.twitter.com/oCzDHwbbpr
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 20, 2026
परंपराओं को आगे बढ़ाने पर जोर
धामी ने कहा कि लोक संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना सभी की जिम्मेदारी है. इन परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जाने चाहिए.