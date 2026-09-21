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बामणी गांव पहुंचे CM धामी, महिलाओं के साथ किया छाछनी नृत्य

चमोली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को बदरीनाथ के पास स्थित बामणी गांव पहुंचे. यहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. गांव में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीतों पर छाछनी नृत्य कर रही थीं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 21, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:20 PM IST
बामणी गांव पहुंचे CM धामी, महिलाओं के साथ किया छाछनी नृत्य

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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