सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे समेत 19 प्रस्तावों पर फैसला, धामी कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी

देहरादून: देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने ऊर्जा बचत, ईंधन संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई बड़े फैसले लिए. बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें ‘नो व्हीकल डे’, सरकारी वाहनों के काफिले में कटौती और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने जैसे अहम निर्णय शामिल हैं. सरकार का कहना है कि ये कदम भविष्य के संभावित ऊर्जा संकट से निपटने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से उठाए गए हैं.

पीएम मोदी के संदेश के बाद लिये अहम फैसले

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर लगातार दबाव बढ़ा है. खासतौर पर ईंधन, खाद्यान्न और उर्वरकों की उपलब्धता प्रभावित हुई है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ‘व्यवहारिक बदलाव’ के संदेश को उत्तराखंड में प्रभावी रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है.

CM और मुख्यमंत्रियों का फ्लीट होगा आधा

सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन फ्लीट में 50 प्रतिशत तक कटौती करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ लागू किया जाएगा. इस दिन सरकारी स्तर पर अधिकतर कार्य घर से किए जाएंगे और लोगों को भी निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि निजी संस्थानों को भी वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

एसी के सीमित उपयोग पर जोर

ऊर्जा बचत अभियान के तहत सरकारी और निजी भवनों में एयर कंडीशनर के सीमित उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा. राज्य सरकार जल्द ही नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति लागू करने की तैयारी में है, ताकि पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम की जा सके और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले.

स्वैच्छिक चकबंदी नीति को मंजूरी

इसके अलावा कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक चकबंदी नीति को भी मंजूरी दी है. योजना के तहत हर जिले में 10 गांवों का चयन किया जाएगा. चकबंदी समितियों का गठन किया जाएगा और जमीन से जुड़ी आपत्तियों का निस्तारण 120 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार का मानना है कि इससे पहाड़ी क्षेत्रों में खेती और ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी.

उत्तराखंड नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttarakhand News in Hindi और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तराखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के śलिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!