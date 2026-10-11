/एक रील बदल सकती है पहाड़ के गांव की किस्मत! कंटेंट क्रिएटर्स से सीएम धामी ने क्या कहा?

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उत्तराखंड की संस्कृति, पहाड़ के खानपान, स्थानीय उत्पादों और कम चर्चित पर्यटन स्थलों को देश-दुनिया तक पहुंचाने में सोशल मीडिया अहम भूमिका निभा सकता है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में ‘शाइनिंग स्टार्स ऑफ उत्तराखंड-2026’ कार्यक्रम के दौरान यह बात कही. उन्होंने राज्य के सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से अपील की कि वे अपने वीडियो और रील के जरिए उत्तराखंड की खासियतों को सामने लाएं.
क्रिएटर्स से मिले सीएम धामी, सवालों के दिए जवाब
कार्यक्रम में उत्तराखंड से जुड़े कई चर्चित कंटेंट क्रिएटर्स, कलाकार, गायक और फिल्म जगत से जुड़े लोग शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने उनके साथ बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए. इस दौरान पर्यटन, स्थानीय रोजगार, महिलाओं के उत्पादों, फिल्म शूटिंग, वेडिंग डेस्टिनेशन और गांवों से पलायन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने क्रिएटर्स से उनके सुझाव भी मांगे और कहा कि डिजिटल मंचों पर उनकी पहुंच प्रदेश के विकास में मददगार बन सकती है.
मसूरी-नैनीताल से आगे भी है पर्यटन की दुनिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का पर्यटन केवल मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश और हरिद्वार तक सीमित नहीं है. राज्य में कई ऐसे प्राकृतिक, धार्मिक और साहसिक पर्यटन स्थल हैं, जिनके बारे में बहुत से लोग अभी नहीं जानते. मिलम और पिंडारी ग्लेशियर, चकराता, माणा और मलारी जैसे स्थानों को सोशल मीडिया के जरिए पहचान दिलाई जा सकती है. उनके मुताबिक, अगर इन जगहों की खूबसूरती और खासियत लोगों तक पहुंचेगी तो वहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है.
एक वीडियो से गांव को मिल सकती है नई पहचान
सीएम धामी ने कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स का बनाया एक अच्छा वीडियो किसी अनजान गांव या पर्यटन स्थल को पहचान दिला सकता है. इससे वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ स्थानीय लोगों के लिए कमाई के अवसर भी पैदा हो सकते हैं. गाइड, होमस्टे, टैक्सी सेवा और खाने-पीने से जुड़े कामों को बढ़ावा मिल सकता है. मुख्यमंत्री ने क्रिएटर्स से अपील की कि वे उत्तराखंड की असली तस्वीर दिखाएं और वीडियो बनाते समय तथ्यों की जांच जरूर करें. केवल ज्यादा व्यूज पाने के लिए गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने से बचें.
पहाड़ की महिलाओं के उत्पादों को भी दें जगह
मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों और महिला स्वयं सहायता समूहों के काम को सोशल मीडिया पर जगह देने की अपील की. उन्होंने कहा कि पहाड़ की महिलाएं खेती और घर की जिम्मेदारियों के साथ स्थानीय उत्पाद तैयार कर रही हैं. सोशल मीडिया के जरिए उनके बनाए सामान को नए ग्राहक मिल सकते हैं. इससे महिलाओं की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सकती है.
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर
सीएम धामी ने ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को देश और विदेश के बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने ‘वन डिस्ट्रिक्ट, टू प्रोडक्ट्स’ पहल का भी उल्लेख किया. मुख्यमंत्री ने क्रिएटर्स से कहा कि वे पहाड़ी व्यंजनों, हस्तनिर्मित वस्तुओं, पारंपरिक शिल्प और स्थानीय कारीगरों की मेहनत को अपने कंटेंट का हिस्सा बनाएं. किसी उत्पाद को बनाने के पीछे की कहानी लोगों तक पहुंचने से उसकी पहचान बढ़ सकती है और उसे नया बाजार मिल सकता है.
बड़े फैसले लेते समय राज्यहित को प्राथमिकता
कार्यक्रम में एक क्रिएटर ने मुख्यमंत्री से नकल विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता जैसे फैसलों के बारे में सवाल किया. इस पर धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी निर्णय में पूरे राज्य और जनता का हित सबसे अहम होता है. उन्होंने कहा कि फैसले लेते समय यह भी देखना जरूरी है कि आने वाले 25 से 50 वर्षों में उनका अगली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता के बारे में बताया कि कानून तैयार करने की प्रक्रिया में करीब तीन लाख लोगों के सुझाव लिए गए थे.
नकल विरोधी कानून पर भी रखी बात
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं से मेहनत करने वाले युवाओं का भरोसा प्रभावित होता है. सामान्य और गरीब परिवारों के बच्चे सीमित संसाधनों में तैयारी करते हैं. ऐसे में उनकी मेहनत और भविष्य की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि नकल रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया गया और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए गए. उनके मुताबिक, युवाओं को भरोसा होना चाहिए कि चयन में उनकी योग्यता और मेहनत का सम्मान होगा.
गांव लौटने और वहीं रोजगार पाने के अवसर
कार्यक्रम में रिवर्स माइग्रेशन यानी गांवों की ओर वापस लौटने के मुद्दे पर भी सवाल पूछा गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों और स्वरोजगार से गांवों में कमाई के अवसर बढ़ सकते हैं. उन्होंने इस संदर्भ में करीब 44 प्रतिशत रिवर्स माइग्रेशन का आंकड़ा साझा किया. हालांकि, इस आंकड़े का आधार और समयावधि कार्यक्रम के विवरण में स्पष्ट नहीं की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि लोगों को अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने और रोजगार पाने के मौके मिलें.
उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में विवाह समारोहों के लिए पर्यटन स्थल विकसित करने की संभावनाओं पर भी बात की. उन्होंने त्रियुगीनारायण, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, रामनगर और मुक्तेश्वर जैसे स्थानों का उल्लेख किया. उनके मुताबिक, राज्य का प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण विवाह समारोहों के लिए आकर्षण बन सकता है. इसके लिए होटल, सड़क, हवाई सेवा और दूसरी जरूरी सुविधाओं का बेहतर होना भी अहम है. मुख्यमंत्री ने इस दिशा में क्रिएटर्स से सुझाव मांगे और उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रचारित करने की अपील की.
फिल्म शूटिंग और फिल्म सिटी पर भी हुई चर्चा
कार्यक्रम में फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों ने उत्तराखंड में फिल्म सिटी और फिल्म निर्माण से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में शूटिंग के लिए कई अच्छे प्राकृतिक स्थल हैं. अगर यहां जरूरी सुविधाएं बढ़ती हैं तो स्थानीय कलाकारों और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े युवाओं को काम के अवसर मिल सकते हैं. मुख्यमंत्री ने सुझावों को सुना और कहा कि राज्य में फिल्म शूटिंग और मनोरंजन उद्योग से जुड़ी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं.
कनेक्टिविटी बेहतर होने से पर्यटन को मिल सकती है मदद
सीएम धामी ने कहा कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए सिर्फ प्रचार काफी नहीं है. पर्यटकों को मंजिल तक पहुंचने और वहां ठहरने की अच्छी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए. उन्होंने सड़क, हवाई और हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार का उल्लेख किया. मुख्यमंत्री ने माणा, चकराता और हनोल जैसे क्षेत्रों की पर्यटन संभावनाओं पर भी बात की. उन्होंने कहा कि बेहतर संपर्क मार्ग और दूसरी सुविधाओं के साथ इन स्थानों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है.
अपनी जिंदगी के अनुभव भी साझा किए
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री से उनकी निजी जीवन यात्रा और व्यस्त दिनचर्या के बारे में भी सवाल पूछे गए. उन्होंने अपने ग्रामीण जीवन और शुरुआती पढ़ाई के अनुभव साझा किए. धामी ने युवाओं को सलाह दी कि वे रोजमर्रा के काम खुद करना सीखें और मेहनत से पीछे न हटें. उनके मुताबिक, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन, जिम्मेदारी और कठिन परिस्थितियों से सीखने की क्षमता जरूरी है.
जनता का विश्वास देता है काम करने की प्रेरणा
व्यस्त दिनचर्या के बीच ऊर्जा बनाए रखने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने योग, ध्यान, शारीरिक गतिविधि और संतुलित खानपान को अहम बताया. उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाना और लोगों का स्नेह व विश्वास उन्हें लगातार काम करने की प्रेरणा देता है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता और काम के प्रति समर्पण से प्रेरणा मिलने की बात भी कही.
कुंभ की तैयारियों और सुविधाओं पर भी चर्चा
कार्यक्रम में हरिद्वार में होने वाले कुंभ की तैयारियों को लेकर भी सवाल पूछा गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा आयोजन है. इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना जरूरी है. उन्होंने घाटों, यातायात, पार्किंग, आवागमन और स्वच्छता जैसी व्यवस्थाओं का जिक्र किया. उन्होंने क्रिएटर्स से कुंभ की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को लोगों तक पहुंचाने की अपील भी की.
कई चर्चित क्रिएटर्स और कलाकार हुए शामिल
‘शाइनिंग स्टार्स ऑफ उत्तराखंड-2026’ कार्यक्रम में गायक पवनदीप राजन, यूट्यूबर सौरव जोशी, अवंतिका भट्ट, सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर तनु रावत, आरजे काव्या, प्रियंका कंडवाल और आशा नेगी समेत कई कलाकार और कंटेंट क्रिएटर्स शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने कुछ क्रिएटर्स को सम्मानित भी किया. कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार और डिजिटल मंचों पर सक्रिय युवाओं के बीच बातचीत और सहयोग की संभावनाओं पर जोर दिया गया.
क्रिएटर्स से उत्तराखंड की सकारात्मक पहचान बनाने की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है. इसके जरिए स्थानीय प्रतिभाओं, उत्पादों और पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिल सकती है. उन्होंने क्रिएटर्स से उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और विकास से जुड़ी कहानियों को जिम्मेदारी के साथ सामने लाने की अपील की. उनका कहना था कि डिजिटल मंचों पर युवाओं की पहुंच और रचनात्मकता राज्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है.