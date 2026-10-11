/एक रील बदल सकती है पहाड़ के गांव की किस्मत! कंटेंट क्रिएटर्स से सीएम धामी ने क्या कहा?

कार्यक्रम में एक क्रिएटर ने मुख्यमंत्री से नकल विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता जैसे फैसलों के बारे में सवाल किया. इस पर धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर किसी भी निर्णय में पूरे राज्य और जनता का हित सबसे अहम होता है. उन्होंने कहा कि फैसले लेते समय यह भी देखना जरूरी है कि आने वाले 25 से 50 वर्षों में उनका अगली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता के बारे में बताया कि कानून तैयार करने की प्रक्रिया में करीब तीन लाख लोगों के सुझाव लिए गए थे.