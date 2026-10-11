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एक रील बदल सकती है पहाड़ के गांव की किस्मत! कंटेंट क्रिएटर्स से सीएम धामी ने क्या कहा?

उत्तराखंड की संस्कृति, पहाड़ के खानपान, स्थानीय उत्पादों और कम चर्चित पर्यटन स्थलों को देश-दुनिया तक पहुंचाने में सोशल मीडिया अहम भूमिका निभा सकता है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 11, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 04:20 PM IST
एक रील बदल सकती है पहाड़ के गांव की किस्मत! कंटेंट क्रिएटर्स से सीएम धामी ने क्या कहा?

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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