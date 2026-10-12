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7 अक्टूबर 2001 से 25 साल का सफर, पीएम मोदी के लिए हरिद्वार में सीएम धामी ने की पूजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरिद्वार में मां गंगा की पूजा-अर्चना की. हरकी पैड़ी पर सीएम ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ गंगा आरती भी की.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 12, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 06:23 PM IST
7 अक्टूबर 2001 से 25 साल का सफर, पीएम मोदी के लिए हरिद्वार में सीएम धामी ने की पूजा

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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