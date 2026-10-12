/7 अक्टूबर 2001 से 25 साल का सफर, पीएम मोदी के लिए हरिद्वार में सीएम धामी ने की पूजा

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरिद्वार में मां गंगा की पूजा-अर्चना की. हरकी पैड़ी पर सीएम ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ गंगा आरती भी की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की. साथ ही देश और उत्तराखंड की सुख-समृद्धि और तरक्की की प्रार्थना की.
7 अक्टूबर 2001 को पहली बार बने थे मुख्यमंत्री
नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. इसके बाद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में सरकार का नेतृत्व किया. इसी सफर के 25 साल पूरे होने पर हरिद्वार में गंगा पूजन किया गया. मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर देश की तरक्की और जनकल्याण की कामना भी की.
गंगा किनारे मेला नियंत्रण भवन में कैबिनेट बैठक
गंगा पूजन और आरती के बाद हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. बैठक से पहले मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने हरकी पैड़ी पर पूजा-अर्चना की. सरकार ने हरिद्वार में बैठक आयोजित कर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कैबिनेट बैठकें करने की अपनी पहल को आगे बढ़ाया है.
बनबसा के बाद हरिद्वार में बैठक
धामी सरकार इससे पहले चम्पावत जिले के बनबसा में भी कैबिनेट बैठक कर चुकी है. सरकार का कहना है कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बैठकें करने का मकसद शासन को लोगों के करीब लाना है. इससे स्थानीय जरूरतों और विकास से जुड़े मुद्दों पर सीधे चर्चा करने का मौका मिलता है.
स्थानीय जरूरतों और विकास पर जोर
सरकार के मुताबिक अलग-अलग जिलों में कैबिनेट बैठकें होने से क्षेत्रीय समस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने में मदद मिलती है. इससे स्थानीय जरूरतों के हिसाब से फैसले लेने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.