पूर्व सैनिकों संग CM धामी ने सुनी 'मन की बात', बोले- तेजी से आगे बढ़ रहा भारत

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात भी कही है. उन्होंने कहा कि देश के छोटे कारीगर और स्थानीय कारोबारी अपनी मेहनत से बेहतरीन उत्पाद तैयार करते हैं. जरूरत इस बात की है कि इन उत्पादों को बाजार मिले और लोग इन्हें अपनाएं. सीएम धामी ने कहा कि 'वोकल फॉर लोकल' का संदेश सिर्फ स्थानीय सामान खरीदने तक सीमित नहीं है. इसके पीछे देश के छोटे कारोबारियों, कारीगरों और उद्यमियों को मजबूत करने की सोच है. जब लोग स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं तो उसका सीधा फायदा उस उत्पाद को बनाने वाले परिवार तक पहुंचता है. इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है. गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, दायित्वधारी सुभाष बड़थ्वाल, सचिव युगल किशोर पंत और मेजर जनरल सम्मी सभरवाल (सेवानिवृत्त) समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे.