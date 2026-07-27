पूर्व सैनिकों संग CM धामी ने सुनी 'मन की बात', बोले- तेजी से आगे बढ़ रहा भारत

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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रविवार को गांधी पार्क का माहौल कुछ खास रहा. यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों के साथ नजर आए. मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 136वें संस्करण को सुनने का. सीएम धामी ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री का संदेश सुना. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मन की बात' अब देश के लोगों से जुड़ने वाला ऐसा मंच बन चुका है, जो समाज को सकारात्मक दिशा देने के साथ ही लोगों को देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करता है.
'मन की बात' ने देश के लोगों को जोड़ने का काम किया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम आज देश के करोड़ों लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बना चुका है. इस कार्यक्रम में देश के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ी ऐसी कहानियों और प्रयासों का जिक्र होता है, जो समाज के दूसरे लोगों को भी कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं. उन्होंने कहा कि 'मन की बात' के जरिए समाज के अलग-अलग वर्गों की उपलब्धियों और प्रयासों को देश के सामने लाया जाता है. इससे न केवल लोगों का हौसला बढ़ता है, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच और जनभागीदारी की भावना भी मजबूत होती है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, देश के विकास में आम जनता की भूमिका बेहद अहम है और 'मन की बात' लोगों को इसी जिम्मेदारी का अहसास कराने का काम कर रहा है.
DRDO की उपलब्धियों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तक
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 'मन की बात' में देश की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की. कार्यक्रम में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की उपलब्धियों का जिक्र किया गया. इसके साथ ही रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और देश में तैयार किए जा रहे रक्षा उत्पादों के निर्यात पर भी ध्यान दिलाया गया. सीएम धामी ने कहा कि यह बदलाव बताता है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में सिर्फ दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला देश नहीं है. देश में आधुनिक रक्षा तकनीक और उपकरण तैयार करने की क्षमता लगातार बढ़ रही है. भारत में बने रक्षा उत्पाद अब दूसरे देशों तक भी पहुंच रहे हैं. यह देश की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण जैसे गंभीर और जरूरी विषय को भी 'मन की बात' के जरिए लोगों के सामने रखा. उन्होंने कहा कि पानी बचाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है. अगर समय रहते जल संरक्षण को लेकर गंभीर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है. उन्होंने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है. इसमें आम लोगों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. घर से लेकर गांव और शहर तक हर व्यक्ति अगर पानी की बचत और उसके संरक्षण को लेकर जागरूक हो, तो इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है.
'वोकल फॉर लोकल' पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात भी कही है. उन्होंने कहा कि देश के छोटे कारीगर और स्थानीय कारोबारी अपनी मेहनत से बेहतरीन उत्पाद तैयार करते हैं. जरूरत इस बात की है कि इन उत्पादों को बाजार मिले और लोग इन्हें अपनाएं. सीएम धामी ने कहा कि 'वोकल फॉर लोकल' का संदेश सिर्फ स्थानीय सामान खरीदने तक सीमित नहीं है. इसके पीछे देश के छोटे कारोबारियों, कारीगरों और उद्यमियों को मजबूत करने की सोच है. जब लोग स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं तो उसका सीधा फायदा उस उत्पाद को बनाने वाले परिवार तक पहुंचता है. इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है. गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, दायित्वधारी सुभाष बड़थ्वाल, सचिव युगल किशोर पंत और मेजर जनरल सम्मी सभरवाल (सेवानिवृत्त) समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे.