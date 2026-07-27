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पूर्व सैनिकों संग CM धामी ने सुनी 'मन की बात', बोले- तेजी से आगे बढ़ रहा भारत

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रविवार को गांधी पार्क का माहौल कुछ खास रहा. यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों के साथ नजर आए.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 27, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:21 PM IST
पूर्व सैनिकों संग CM धामी ने सुनी 'मन की बात', बोले- तेजी से आगे बढ़ रहा भारत

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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