/मुख्यमंत्री धामी ने नंदा की चौकी पुल की एप्रोच रोड का लिया जायजा, 12 घंटे में हुआ पुनर्निर्माण

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Dehradun News: भाऊवाला से लौटते समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी पुल पहुंचे और एप्रोच रोड के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और अभियंताओं से निर्माण कार्य की प्रगति और मौजूदा व्यवस्थाओं की जानकारी ली. उन्होंने सड़क की गुणवत्ता, सुरक्षा इंतजाम और यातायात संचालन को भी देखा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न हो और आम लोगों की आवाजाही में किसी तरह की परेशानी न आए.
नंदा की चौकी पुल की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया. संबंधित विभागों को तत्काल राहत और पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री के निर्देशन में विभागीय अधिकारियों, अभियंताओं और कर्मचारियों ने तेजी से काम शुरू किया. सरकार के अनुसार युद्धस्तर पर किए गए प्रयासों के चलते एप्रोच रोड का पुनर्निर्माण महज 12 घंटे के भीतर पूरा कर लिया गया. इससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को जल्द सामान्य करने में मदद मिली.
12 घंटे में बहाल हुई यातायात व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने मौके पर अधिकारियों से पुनर्निर्माण के बाद यातायात व्यवस्था की स्थिति भी जानी. उन्होंने कहा कि सड़क और पुल जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं से जुड़ी किसी भी समस्या पर त्वरित कार्रवाई जरूरी है, ताकि आमजन को लंबे समय तक परेशानी न उठानी पड़े. एप्रोच रोड के जल्द पुनर्निर्माण से क्षेत्र में आवागमन को सामान्य बनाए रखने में मदद मिली. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आगे भी ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
गुणवत्ता और सुरक्षा पर सीएम का जोर
मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्थाओं का विशेष रूप से निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही यातायात के दौरान लोगों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाए. मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और अभियंताओं से कार्य की तकनीकी जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का सीधा लाभ आमजन को मिलना चाहिए और निर्माण कार्य टिकाऊ होने चाहिए.
कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना
मुख्यमंत्री ने एप्रोच रोड के पुनर्निर्माण में लगे अधिकारियों, अभियंताओं और अन्य कार्मिकों के त्वरित एवं समर्पित प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में टीम भावना और तेजी से निर्णय लेकर काम करने से आमजन को जल्द राहत मिलती है. राज्य सरकार का प्रयास है कि सड़क, पुल और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाए. नंदा की चौकी में एप्रोच रोड के तेजी से पुनर्निर्माण को इसी त्वरित कार्रवाई का उदाहरण माना जा रहा है.