/मुख्यमंत्री धामी ने नंदा की चौकी पुल की एप्रोच रोड का लिया जायजा, 12 घंटे में हुआ पुनर्निर्माण

Dehradun News: भाऊवाला से लौटते समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी पुल पहुंचे और एप्रोच रोड के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और अभियंताओं से निर्माण कार्य की प्रगति और मौजूदा व्यवस्थाओं की जानकारी ली. उन्होंने सड़क की गुणवत्ता, सुरक्षा इंतजाम और यातायात संचालन को भी देखा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता न हो और आम लोगों की आवाजाही में किसी तरह की परेशानी न आए.