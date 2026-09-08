/पूर्वोत्तर के युवाओं को CM धामी का बड़ा संदेश, बोले- ‘देवभूमि उत्तराखंड आपका अपना घर है’, युवा ही विकसित भारत की ताकत

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नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में My Home India की ओर से ‘NeST Fest-2026’ का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया. उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों से आए छात्र-छात्राओं और युवाओं का उत्तराखंड की ओर से स्वागत किया और कार्यक्रम के आयोजन के लिए My Home India की टीम को बधाई दी.
शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने देशभर के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं. साथ ही महान शिक्षाविद् और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक नमन किया.
युवाओं में दिखता भारत का भविष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद युवा ऊर्जा के बीच उन्हें भारत का उज्ज्वल भविष्य दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि युवा सिर्फ विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि देश की ऐसी शक्ति हैं, जिनमें बड़े सपनों को पूरा करने का साहस और सामर्थ्य है.
उन्होंने युवाओं से खूब पढ़ने, खूब खेलने, बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से आगे बढ़ने का आह्वान किया.
उत्तराखंड और पूर्वोत्तर की समानताएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि NeST Fest सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और देश की एकता-अखंडता का प्रतीक है.
उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर और उत्तराखंड के रहन-सहन, पहाड़ी परिवेश और भौगोलिक परिस्थितियों में कई समानताएं हैं. ऐसे आयोजन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच आत्मीयता को और मजबूत करते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि My Home India पूर्वोत्तर के युवाओं को देश के अलग-अलग हिस्सों से जोड़ने का काम कर रहा है. इससे राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है.
देश का चमकता हुआ मुकुट
मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर को भारतीय संस्कृति के चमकते हुए मुकुट की तरह बताया. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के बिना भारत की विविधता और खूबसूरती अधूरी है. पूर्वोत्तर सामरिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है और देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है.
उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर ने मैरी कॉम, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, बाइचुंग भूटिया और भारत रत्न स्वर्गीय भूपेन हजारिका जैसी कई महान प्रतिभाएं देश को दी हैं. इन प्रतिभाओं ने अपनी मेहनत और हुनर से भारत का नाम रोशन किया है.
‘लुक ईस्ट’ से ‘एक्ट ईस्ट’ तक
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर को कभी देश से दूर नहीं माना, बल्कि उसे दिल के करीब रखा है. पूर्वोत्तर को देश के विकास का महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन माना गया है.
उन्होंने कहा कि दशकों पुरानी ‘लुक ईस्ट’ नीति को आगे बढ़ाते हुए ‘एक्ट ईस्ट’ और ‘फास्ट ईस्ट’ की दिशा में कदम उठाए गए हैं. वर्ष 2014 के बाद पूर्वोत्तर में सड़क, पुल, सुरंग, जलमार्ग, गैस ग्रिड, मोबाइल कनेक्टिविटी और ऑप्टिकल फाइबर जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम हुआ है.
युवाओं के लिए बढ़े अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास प्रयासों के केंद्र में पूर्वोत्तर का युवा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को सिर्फ देश का भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी शक्ति माना है.
इसी सोच के साथ डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और फिट इंडिया जैसी पहलों के जरिए युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा, कौशल और खेल के क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर में बड़े स्तर पर काम हुआ है.
उत्तराखंड से पूर्वोत्तर तक खेल
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 में उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खेलों में देशभर के 10 हजार से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था.
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से राष्ट्रीय खेलों की मशाल पूर्वोत्तर भेजी गई है. उन्हें विश्वास है कि पूर्वोत्तर में होने वाले राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों और युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आएंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, मेहनत और जज्बे के दम पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का गौरव बढ़ा रहे हैं.
‘उत्तराखंड आपका अपना घर’
पूर्वोत्तर से उत्तराखंड में शिक्षा हासिल करने आए छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘देवभूमि उत्तराखंड आपका अपना घर है.’
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रह रहे पूर्वोत्तर के युवाओं की सुरक्षा, सम्मान और प्रगति राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.
मुख्यमंत्री ने युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें.