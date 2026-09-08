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पूर्वोत्तर के युवाओं को CM धामी का बड़ा संदेश, बोले- ‘देवभूमि उत्तराखंड आपका अपना घर है’, युवा ही विकसित भारत की ताकत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में My Home India के ‘NeST Fest-2026’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने पूर्वोत्तर से आए छात्र-छात्राओं और युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि ‘देवभूमि उत्तराखंड आपका अपना घर है’. मुख्यमंत्री ने युवाओं को विकसित भारत की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी शक्ति बताते हुए शिक्षा, कौशल और खेल के जरिए आगे बढ़ने का आह्वान किया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 08, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:30 PM IST
पूर्वोत्तर के युवाओं को CM धामी का बड़ा संदेश, बोले- ‘देवभूमि उत्तराखंड आपका अपना घर है’, युवा ही विकसित भारत की ताकत

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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