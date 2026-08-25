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CM धामी से मिले साधु-संत, बागेश्वर से शुरू होने वाली पवित्र छड़ी यात्रा का दिया न्योता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी के नेतृत्व में साधु-संतों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. संतों ने मुख्यमंत्री को बागेश्वर से शुरू होने वाली पवित्र छड़ी यात्रा के लिए आमंत्रित किया. इस दौरान यात्रा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी चर्चा हुई.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 25, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:45 PM IST
CM धामी से मिले साधु-संत, बागेश्वर से शुरू होने वाली पवित्र छड़ी यात्रा का दिया न्योता

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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