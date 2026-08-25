/CM धामी से मिले साधु-संत, बागेश्वर से शुरू होने वाली पवित्र छड़ी यात्रा का दिया न्योता

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में साधु-संतों के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी महाराज के नेतृत्व में पहुंचे संतों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की. इस दौरान बागेश्वर से प्रारंभ होने वाली पवित्र छड़ी यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई.
पवित्र छड़ी यात्रा का दिया न्योता
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री धामी को पवित्र छड़ी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया. यह यात्रा बागेश्वर से शुरू होती है और उत्तराखंड की धार्मिक परंपराओं से जुड़ी मानी जाती है. मुलाकात के दौरान यात्रा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी विस्तार से चर्चा हुई.
तीर्थस्थलों तक पहुंचेगी यात्रा
पवित्र छड़ी यात्रा को सनातन परंपरा और उत्तराखंड की समृद्ध धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी महत्वपूर्ण यात्रा बताया गया है. यात्रा के दौरान प्रदेश के अलग-अलग पौराणिक तीर्थस्थलों और सिद्ध पीठों का भ्रमण किया जाता है. इससे धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ श्रद्धालुओं को भी प्रदेश के प्रमुख तीर्थस्थलों से जुड़ने का अवसर मिलता है.
धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
यह यात्रा साधु-संत समाज को एक साथ जोड़ने के साथ उत्तराखंड में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाती है. इसके जरिए प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को लोगों तक पहुंचाने का काम होता है.
CM धामी ने दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साधु-संतों के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया. उन्होंने पवित्र छड़ी यात्रा के सफल आयोजन के लिए संत समाज को शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने यात्रा के लिए आमंत्रण देने पर भी संतों का आभार जताया.