/देहरादून में सेवा संकल्प शिविर, सीएम धामी ने बांटे कृषि यंत्र और महिलाओं की किट

शिविर में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को कृषि यंत्र और मशरूम मिनीकिट बांटे. इसके साथ ही बाल विकास विभाग की ओर से महालक्ष्मी किट और किशोरी किट भी वितरित की गईं. इस तरह के शिविरों का मकसद लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुंचाना है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिविर में आने वाले लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और उनके समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं.