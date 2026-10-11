/देहरादून में सेवा संकल्प शिविर, सीएम धामी ने बांटे कृषि यंत्र और महिलाओं की किट

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए. आम लोगों को अपने काम के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. मुख्यमंत्री शनिवार को देहरादून के तपोवन रोड स्थित क्षत्रिय चेतना मंच में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में पहुंचे थे. यहां उन्होंने अलग-अलग विभागों के स्टॉल देखे और लोगों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली.
लाभार्थियों को बांटे कृषि यंत्र और किट
शिविर में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को कृषि यंत्र और मशरूम मिनीकिट बांटे. इसके साथ ही बाल विकास विभाग की ओर से महालक्ष्मी किट और किशोरी किट भी वितरित की गईं. इस तरह के शिविरों का मकसद लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र लोगों तक उनका लाभ पहुंचाना है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिविर में आने वाले लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और उनके समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं.
शिकायत के समाधान में देरी हो तो वजह भी बताएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविर में मिलने वाली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाना चाहिए. अगर किसी समस्या को हल करने में समय लगना जरूरी है तो संबंधित व्यक्ति को इसकी वजह और आगे की प्रक्रिया साफ-साफ बताई जाए. लोगों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए कई बार सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता है. इससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं. अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ऐसी परेशानी को कम किया जाए.
दो चरणों में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है. इससे पहले ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के दो चरण आयोजित किए गए थे. सरकार के मुताबिक, इन दोनों चरणों में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया. इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गईं और पात्र नागरिकों को अलग-अलग सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया गया.
सरकारी योजनाओं का लाभ घर के पास मिले
सीएम धामी ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविर लगाने का मकसद केवल अलग-अलग विभागों के स्टॉल लगाना नहीं है. असली उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाना है. सरकार चाहती है कि लोगों को प्रमाणपत्र, पेंशन, राशन कार्ड और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कामों के लिए बेवजह परेशान न होना पड़े. खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने क्षेत्र में ही जरूरी सेवाएं मिल सकें.
पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी की कमी या सरकारी प्रक्रिया की जटिलता के कारण योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए. इसके लिए लोगों को योजनाओं की सही जानकारी देना जरूरी है. शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं. ऐसे में लोगों को अपनी समस्या रखने और योजनाओं से जुड़ी जानकारी लेने का मौका मिलता है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों से जनसेवा की भावना के साथ काम करने को कहा.
शिविरों में स्वास्थ्य जांच और इलाज की जानकारी
सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविरों के जरिए लोगों को स्वास्थ्य जांच और डॉक्टरों से परामर्श जैसी सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है. इससे बीमारियों का समय रहते पता लगाने में मदद मिल सकती है. उन्होंने आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार पात्र लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है.
जनता और प्रशासन के बीच दूरी कम करने की कोशिश
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की शिकायत सुनना और उसका समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है. इसे केवल औपचारिकता के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए. अधिकारियों को हर शिकायत पर गंभीरता से काम करना चाहिए. ऐसे शिविरों से लोगों को अपनी बात सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का मौका मिलता है. इससे जनता और प्रशासन के बीच संवाद बढ़ाने में भी मदद मिलती है.
लोगों से शिविरों का लाभ लेने की अपील
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि वे बहुउद्देशीय शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों के सामने रखें. साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर पात्रता के अनुसार उनका लाभ उठाएं. उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों से भी कहा कि वे मिलकर इन शिविरों को सफल बनाएं. सरकार का प्रयास है कि लोगों की समस्याओं का समाधान उनके नजदीक ही हो और उन्हें सरकारी कामों के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े.
शिविर में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम में विधायक उमेश शर्मा काऊ, देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे. मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह समेत जिला स्तर के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया.