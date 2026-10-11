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देहरादून में सेवा संकल्प शिविर, सीएम धामी ने बांटे कृषि यंत्र और महिलाओं की किट

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए. आम लोगों को अपने काम के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 11, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 04:46 PM IST
देहरादून में सेवा संकल्प शिविर, सीएम धामी ने बांटे कृषि यंत्र और महिलाओं की किट

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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