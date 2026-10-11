/शिविर में सिर्फ स्टॉल लगाने से काम नहीं चलेगा, अधिकारियों से बोले सीएम धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों की समस्याओं का तय समय में समाधान किया जाए. सरकारी काम के लिए लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. शनिवार को देहरादून के तपोवन रोड स्थित क्षत्रिय चेतना मंच में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित शिविर में सीएम धामी ने यह बात कही. उन्होंने अलग-अलग विभागों के स्टॉल देखे और लाभार्थियों को कृषि यंत्र, मशरूम मिनीकिट, महालक्ष्मी किट और किशोरी किट बांटी.