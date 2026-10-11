/शिविर में सिर्फ स्टॉल लगाने से काम नहीं चलेगा, अधिकारियों से बोले सीएम धामी

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों की समस्याओं का तय समय में समाधान किया जाए. सरकारी काम के लिए लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. शनिवार को देहरादून के तपोवन रोड स्थित क्षत्रिय चेतना मंच में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित शिविर में सीएम धामी ने यह बात कही. उन्होंने अलग-अलग विभागों के स्टॉल देखे और लाभार्थियों को कृषि यंत्र, मशरूम मिनीकिट, महालक्ष्मी किट और किशोरी किट बांटी.
शिकायतों पर कार्रवाई में देरी न हो
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिविर में आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए. अगर किसी समस्या को हल करने में समय लगना जरूरी है तो शिकायत करने वाले को इसकी साफ जानकारी दी जाए. लोगों को अपने काम के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों में न जाना पड़े. इसके लिए अधिकारी खुद जिम्मेदारी लें.
दो चरणों में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी
सीएम धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है. इससे पहले ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के दो चरणों में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था. इस अभियान के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी गईं और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया.
सरकार खुद लोगों के बीच पहुंचे
मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविरों का मकसद सिर्फ विभागों के स्टॉल लगाना नहीं है. इनके जरिए सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाना है. अधिकारी जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियां समझें और जहां संभव हो वहीं समाधान करें. कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी की कमी या सरकारी प्रक्रिया की वजह से योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए.
बुजुर्गों और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर मिले सुविधाएं
सीएम धामी ने कहा कि प्रमाणपत्र, पेंशन, राशन कार्ड और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को बेवजह परेशान नहीं होना चाहिए. खास तौर पर बुजुर्गों, महिलाओं और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों पर गंभीरता और संवेदनशीलता से काम करने को कहा.
शिविरों में स्वास्थ्य जांच और इलाज पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है. शिविरों में लोगों को स्वास्थ्य जांच और डॉक्टरों से सलाह लेने की सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है. इससे बीमारियों का समय रहते पता लगाने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखंड जैसी योजनाओं के जरिए पात्र लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है.
लोगों से शिविरों का लाभ उठाने की अपील
सीएम धामी ने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि वे शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याएं संबंधित विभागों के सामने रखें और सरकारी योजनाओं की जानकारी लें. उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जनसेवा की भावना के साथ काम करने को कहा. कार्यक्रम में विधायक उमेश शर्मा काऊ, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.