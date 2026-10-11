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शिविर में सिर्फ स्टॉल लगाने से काम नहीं चलेगा, अधिकारियों से बोले सीएम धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों की समस्याओं का तय समय में समाधान किया जाए. सरकारी काम के लिए लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 11, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 05:46 PM IST
शिविर में सिर्फ स्टॉल लगाने से काम नहीं चलेगा, अधिकारियों से बोले सीएम धामी

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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